https://ria.ru/20250524/meliki-2018867177.html

Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ

Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ - РИА Новости, 24.05.2025

Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ

Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал заочно вынесенный на Украине в отношении него обвинительный приговор, заявив, что он скромно принимает... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:27:00+03:00

2025-05-24T16:27:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал заочно вынесенный на Украине в отношении него обвинительный приговор, заявив, что он скромно принимает эту "высокую оценку". Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора Меликову, суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. "Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018561971.html

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украина, россия, сергей меликов, служба безопасности украины, в мире