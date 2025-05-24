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Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ - РИА Новости, 24.05.2025
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16:27 24.05.2025 (обновлено: 16:28 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/meliki-2018867177.html
Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ
Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ - РИА Новости, 24.05.2025
Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ
Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал заочно вынесенный на Украине в отношении него обвинительный приговор, заявив, что он скромно принимает... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:27:00+03:00
2025-05-24T16:28:00+03:00
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сергей меликов
служба безопасности украины
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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал заочно вынесенный на Украине в отношении него обвинительный приговор, заявив, что он скромно принимает эту "высокую оценку". Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора Меликову, суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. "Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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украина, россия, сергей меликов, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Сергей Меликов, Служба безопасности Украины, В мире
Меликов иронично прокомментировал заочный приговор СБУ

Глава Дагестана Меликов о приговоре СБУ: скромно принимаю высокую оценку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал заочно вынесенный на Украине в отношении него обвинительный приговор, заявив, что он скромно принимает эту "высокую оценку".
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора Меликову, суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.
"Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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