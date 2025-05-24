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Китайский производитель одежды подал в суд на Incity - РИА Новости, 24.05.2025
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04:16 24.05.2025 (обновлено: 05:34 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/incity-2018800721.html
Китайский производитель одежды подал в суд на Incity
Китайский производитель одежды подал в суд на Incity - РИА Новости, 24.05.2025
Китайский производитель одежды подал в суд на Incity
Китайский производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading направил в арбитражный суд Москвы два иска к АО "Модный континент", владеющему... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Китайский производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading направил в арбитражный суд Москвы два иска к АО "Модный континент", владеющему сетью магазинов женской одежды Incity, о взыскании около 1,1 миллиона долларов и более 17,8 миллиона юаней (в сумме - более 286 миллионов рублей по курсу на дату подачи исков), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Оба иска поступили в суд 14 мая. В том из них, где требования заявлены в юанях, соответчиком "Модного континента" выступает гонконгская MK-Sourcing Co Limited. Истец требует взыскать с ответчиков солидарно более 11,3 миллиона юаней задолженности по договору поставки от 2022 года, а также проценты и убытки. К рассмотрению этого спора суд приступит 17 июля. Соответчик "Модного континента" по второму иску - московское ООО "МК-Рент", зарегистрированное по тому же адресу, что и "Модный континент". Истец требует взыскать с ответчиков долг и неустойку по договору 2020 года. В этом деле Shaoxing Shengteng Trading просила суд принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах ответчиков в пределах суммы иска, но суд отказал. "Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно чисто субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного акта - для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений", - пояснил суд. Предварительные слушания по второму иску назначены на 16 июня. Кроме того, в июне арбитражный суд Москвы проверит обоснованность заявления индивидуального предпринимателя о банкротстве "Модного континента". На сайте "Модного континента" говорится, что под его брендами Incity и Deseo работает 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки есть также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
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происшествия, москва, санкт-петербург, ростов-на-дону
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
Китайский производитель одежды подал в суд на Incity

Китайский производитель одежды требует от Incity 286 миллионов рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Китайский производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading направил в арбитражный суд Москвы два иска к АО "Модный континент", владеющему сетью магазинов женской одежды Incity, о взыскании около 1,1 миллиона долларов и более 17,8 миллиона юаней (в сумме - более 286 миллионов рублей по курсу на дату подачи исков), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Оба иска поступили в суд 14 мая. В том из них, где требования заявлены в юанях, соответчиком "Модного континента" выступает гонконгская MK-Sourcing Co Limited. Истец требует взыскать с ответчиков солидарно более 11,3 миллиона юаней задолженности по договору поставки от 2022 года, а также проценты и убытки. К рассмотрению этого спора суд приступит 17 июля.
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Соответчик "Модного континента" по второму иску - московское ООО "МК-Рент", зарегистрированное по тому же адресу, что и "Модный континент". Истец требует взыскать с ответчиков долг и неустойку по договору 2020 года. В этом деле Shaoxing Shengteng Trading просила суд принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах ответчиков в пределах суммы иска, но суд отказал. "Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно чисто субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного акта - для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений", - пояснил суд.
Предварительные слушания по второму иску назначены на 16 июня.
Кроме того, в июне арбитражный суд Москвы проверит обоснованность заявления индивидуального предпринимателя о банкротстве "Модного континента".
На сайте "Модного континента" говорится, что под его брендами Incity и Deseo работает 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки есть также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване.
По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
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