https://ria.ru/20250524/gosduma-2018852686.html
В Госдуме высказались о проекте внедрения цифрового рубля в бюджет
В Госдуме высказались о проекте внедрения цифрового рубля в бюджет - РИА Новости, 24.05.2025
В Госдуме высказались о проекте внедрения цифрового рубля в бюджет
Законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет процесс ставит новую задачу перед системой публичных финансов, в частности, перестройку механики... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:56:00+03:00
2025-05-24T14:56:00+03:00
2025-05-24T14:56:00+03:00
технологии
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сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет процесс ставит новую задачу перед системой публичных финансов, в частности, перестройку механики казначейских расчетов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). В четверг правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, начиная с 1 октября текущего года. "Проект закона о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс ставит перед системой публичных финансов новую задачу: перестройку механики казначейских расчетов", - сказал Гаврилов. Он отметил, что начальный этап, запланированный на октябрь 2025 года, предусматривает ограниченное использование цифрового рубля по тем расходам, которые утвердит правительство совместно с Центральным банком. Такой подход, по его мнению, означает, что эксперимент начнется с ограниченного числа операций, в первую очередь — с типовых и повторяющихся, где легко проследить хронологию, объем и результат. "Это могут быть, например, выплаты поставщикам по заключенным госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям на текущие нужды", - уточнил депутат. Гаврилов рассказал, что для работников бюджетной сферы это нововведение на первом этапе может остаться почти незаметным, так как зарплаты и иные выплаты, как правило, проходят через привычные инструменты, и прямого перехода на цифровой рубль в этой части пока не предусматривается. Однако, он подчеркнул, что уже с января 2026 года, когда уйдут ограничения на перечень допустимых расходов, цифровой рубль может начать использоваться и для выплат физическим лицам, в том числе бюджетникам. "В таком случае необходимо будет заранее проработать технологические и организационные аспекты: как именно осуществляется начисление, как обеспечивается доступ к счету цифрового рубля, можно ли его свободно переводить в привычные формы денег и где именно он может использоваться без ограничений", - сообщил политик. Он также уточнил, что одним из ключевых моментов станет вопрос инфраструктурной готовности, и бюджетные учреждения, особенно в российских регионах, могут столкнуться с необходимостью модернизации программного обеспечения и внутреннего регламента документооборота. "Если в крупных федеральных структурах такой переход реализуем за счет имеющихся ресурсов, то на местах это может потребовать дополнительных расходов и адаптации кадров. Бухгалтериям придется учитывать новые формы расчетов, а персоналу — осваивать работу с цифровыми платформами Банка России", - считает парламентарий. По словам Гаврилова, в тексте законопроекта прямо не указано, что выплаты бюджетникам будут производиться в цифровом рубле, однако, с 1 января 2026 года допускается использование цифрового рубля без ограничений по видам расходов, включая потенциально и выплаты физическим лицам. Депутат Госдумы пояснил, что это означает, что такая возможность может быть реализована, но только при наличии соответствующих решений на уровне правительства и при технической готовности систем. Кроме того, он сообщил, что описание счёта цифрового рубля и механизмов доступа к нему (например, через мобильное приложение или портал госуслуг) в законопроекте отсутствует, равно как и точные правила использования этих средств — вопрос об их конвертации в другие формы или наличии ограничений остаётся на усмотрение будущих подзаконных актов. "Переход на цифровую модель расчётов будет зависеть от готовности бюджетных учреждений, наличия соответствующего программного обеспечения и нормативных инструкций от Казначейства и Банка России", - заключил Гаврилов.
https://ria.ru/20250417/rubl-2011748003.html
https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html
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технологии, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, экономика
Технологии, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Экономика
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет процесс ставит новую задачу перед системой публичных финансов, в частности, перестройку механики казначейских расчетов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
В четверг правительство России
внесло в Госдуму
законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, начиная с 1 октября текущего года.
"Проект закона о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс ставит перед системой публичных финансов новую задачу: перестройку механики казначейских расчетов", - сказал Гаврилов
.
Он отметил, что начальный этап, запланированный на октябрь 2025 года, предусматривает ограниченное использование цифрового рубля по тем расходам, которые утвердит правительство совместно с Центральным банком.
Такой подход, по его мнению, означает, что эксперимент начнется с ограниченного числа операций, в первую очередь — с типовых и повторяющихся, где легко проследить хронологию, объем и результат.
"Это могут быть, например, выплаты поставщикам по заключенным госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям на текущие нужды", - уточнил депутат.
Гаврилов рассказал, что для работников бюджетной сферы это нововведение на первом этапе может остаться почти незаметным, так как зарплаты и иные выплаты, как правило, проходят через привычные инструменты, и прямого перехода на цифровой рубль в этой части пока не предусматривается.
Однако, он подчеркнул, что уже с января 2026 года, когда уйдут ограничения на перечень допустимых расходов, цифровой рубль может начать использоваться и для выплат физическим лицам, в том числе бюджетникам.
"В таком случае необходимо будет заранее проработать технологические и организационные аспекты: как именно осуществляется начисление, как обеспечивается доступ к счету цифрового рубля, можно ли его свободно переводить в привычные формы денег и где именно он может использоваться без ограничений", - сообщил политик.
Он также уточнил, что одним из ключевых моментов станет вопрос инфраструктурной готовности, и бюджетные учреждения, особенно в российских регионах, могут столкнуться с необходимостью модернизации программного обеспечения и внутреннего регламента документооборота.
"Если в крупных федеральных структурах такой переход реализуем за счет имеющихся ресурсов, то на местах это может потребовать дополнительных расходов и адаптации кадров. Бухгалтериям придется учитывать новые формы расчетов, а персоналу — осваивать работу с цифровыми платформами Банка России", - считает парламентарий.
По словам Гаврилова, в тексте законопроекта прямо не указано, что выплаты бюджетникам будут производиться в цифровом рубле, однако, с 1 января 2026 года допускается использование цифрового рубля без ограничений по видам расходов, включая потенциально и выплаты физическим лицам.
Депутат Госдумы пояснил, что это означает, что такая возможность может быть реализована, но только при наличии соответствующих решений на уровне правительства и при технической готовности систем.
Кроме того, он сообщил, что описание счёта цифрового рубля и механизмов доступа к нему (например, через мобильное приложение или портал госуслуг) в законопроекте отсутствует, равно как и точные правила использования этих средств — вопрос об их конвертации в другие формы или наличии ограничений остаётся на усмотрение будущих подзаконных актов.
"Переход на цифровую модель расчётов будет зависеть от готовности бюджетных учреждений, наличия соответствующего программного обеспечения и нормативных инструкций от Казначейства и Банка России", - заключил Гаврилов.