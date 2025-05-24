https://ria.ru/20250524/gosduma-2018829592.html

Депутат Журавлев посоветовал Дурову покинуть Францию

Депутат Журавлев посоветовал Дурову покинуть Францию - РИА Новости, 24.05.2025

Депутат Журавлев посоветовал Дурову покинуть Францию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию при... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:00:00+03:00

2025-05-24T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию при первой возможности из-за риска вновь оказаться "в застенках". "В любом случае советовал бы ему покинуть Францию при первой возможности, там слишком велик риск вновь оказаться в застенках. Особенно, если периодически не идти на уступки французским спецслужбам", - сказал Журавлев РИА Новости. Он отметил, что неизвестно, что и кому пообещал Павел Дуров во французской тюрьме, но можно догадываться об этом по отрывочным сведениям. "Он сам рассказал, что DGSE, внешняя разведка, требовала, чтобы Telegram организовал кампанию против правых политиков в Румынии", - добавил депутат. Дуров утверждает, что отказался, но, как подчеркнул Журавлев, ведь на каких-то условиях он вышел на свободу. "Правда, его теперь даже в США не пускают, такая своеобразная французская подписка о невыезде - столь влиятельного в сфере новых медиа человека полезнее всегда держать под рукой", - добавил политик. По мнению парламентария, Дуров уже в полной мере проникся духом западной демократии, "где закон, что дышло, куда повернешь - туда и вышло", но разорвать эти невидимые цепи не может, потому что держат его на каком-то компромате. Ранее на этой неделе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.

https://ria.ru/20250524/zaharova-2018828120.html

https://ria.ru/20250523/durov-2018577233.html

https://ria.ru/20240910/durov-1971820665.html

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Варвара Скокшина

в мире, франция, сша, дубай, павел дуров, алексей журавлев