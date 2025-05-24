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Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной - РИА Новости, 24.05.2025
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10:14 24.05.2025 (обновлено: 16:08 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/fotomodel-2018818252.html
Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной
Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной - РИА Новости, 24.05.2025
Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной
Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная на семь лет за убийство мужа, не раскаялась в содеянном и не извинилась перед потерпевшей стороной,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:14:00+03:00
2025-05-24T16:08:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная на семь лет за убийство мужа, не раскаялась в содеянном и не извинилась перед потерпевшей стороной, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. &quot;В апелляционной жалобе потерпевшая &lt;…&gt; указывает, что обвиняемая Судакова Л. Р. своей вины не признала, не раскаялась в содеянном, извинения не принесла, однако суд в приговоре указал обратное, что противоречит действительности&quot;, — сказано в документах.Кроме того, согласно материалам, представитель потерпевшей указывал на то, что Судакова в ходе судебного следствия отказалась от явки с повинной и попросила ее не учитывать при вынесении приговора. Со слов самой Судаковой, муж "подвергал ее постоянному насилию, как физическому, так и моральному, в течение трех лет из четырех лет брака сексуальному, неоднократно угрожал убийством и впервые применил к ней физическое насилие еще до свадьбы, употреблял алкоголь и наркотики, нигде не работал".При этом в материалах уголовного дела отсутствуют документы, указывающие на факты обращения в полицию, в медицинские организации, судебные органы, подтверждающие факты насилия. Судакова утверждала, что не предпринимала никаких действий, потому что "боялась и любила мужа". Городской суд Санкт-Петербурга в прошлом году ужесточил в апелляции приговор Судаковой, изменив квалификацию преступления с части четвертой статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") на первую часть статьи 105 ("Убийство") Уголовного кодекса. Условный срок ей заменили на семь лет в исправительной колонии общего режима. Также с Судаковой взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей. Фотомодель была взята под стражу в зале суда. Обвинение считает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта на почве ревности ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022-го — с домашнего ареста на запрет определенных действий.
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной

Фотомодель Судакова, осужденная на семь лет за убийство мужа, не раскаялась

© Фото : соцсети моделиМодель Лилия Судакова
Модель Лилия Судакова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : соцсети модели
Модель Лилия Судакова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная на семь лет за убийство мужа, не раскаялась в содеянном и не извинилась перед потерпевшей стороной, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"В апелляционной жалобе потерпевшая <…> указывает, что обвиняемая Судакова Л. Р. своей вины не признала, не раскаялась в содеянном, извинения не принесла, однако суд в приговоре указал обратное, что противоречит действительности", — сказано в документах.

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Кроме того, согласно материалам, представитель потерпевшей указывал на то, что Судакова в ходе судебного следствия отказалась от явки с повинной и попросила ее не учитывать при вынесении приговора.
Со слов самой Судаковой, муж "подвергал ее постоянному насилию, как физическому, так и моральному, в течение трех лет из четырех лет брака сексуальному, неоднократно угрожал убийством и впервые применил к ней физическое насилие еще до свадьбы, употреблял алкоголь и наркотики, нигде не работал".
При этом в материалах уголовного дела отсутствуют документы, указывающие на факты обращения в полицию, в медицинские организации, судебные органы, подтверждающие факты насилия. Судакова утверждала, что не предпринимала никаких действий, потому что "боялась и любила мужа".
Городской суд Санкт-Петербурга в прошлом году ужесточил в апелляции приговор Судаковой, изменив квалификацию преступления с части четвертой статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") на первую часть статьи 105 ("Убийство") Уголовного кодекса.
Условный срок ей заменили на семь лет в исправительной колонии общего режима.
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Также с Судаковой взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей. Фотомодель была взята под стражу в зале суда.
Обвинение считает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта на почве ревности ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022-го — с домашнего ареста на запрет определенных действий.
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