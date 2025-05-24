https://ria.ru/20250524/fotomodel-2018818252.html

Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной

Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной - РИА Новости, 24.05.2025

Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной

Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная на семь лет за убийство мужа, не раскаялась в содеянном и не извинилась перед потерпевшей стороной,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:14:00+03:00

2025-05-24T10:14:00+03:00

2025-05-24T16:08:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная на семь лет за убийство мужа, не раскаялась в содеянном и не извинилась перед потерпевшей стороной, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе потерпевшая <…> указывает, что обвиняемая Судакова Л. Р. своей вины не признала, не раскаялась в содеянном, извинения не принесла, однако суд в приговоре указал обратное, что противоречит действительности", — сказано в документах.Кроме того, согласно материалам, представитель потерпевшей указывал на то, что Судакова в ходе судебного следствия отказалась от явки с повинной и попросила ее не учитывать при вынесении приговора. Со слов самой Судаковой, муж "подвергал ее постоянному насилию, как физическому, так и моральному, в течение трех лет из четырех лет брака сексуальному, неоднократно угрожал убийством и впервые применил к ней физическое насилие еще до свадьбы, употреблял алкоголь и наркотики, нигде не работал".При этом в материалах уголовного дела отсутствуют документы, указывающие на факты обращения в полицию, в медицинские организации, судебные органы, подтверждающие факты насилия. Судакова утверждала, что не предпринимала никаких действий, потому что "боялась и любила мужа". Городской суд Санкт-Петербурга в прошлом году ужесточил в апелляции приговор Судаковой, изменив квалификацию преступления с части четвертой статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") на первую часть статьи 105 ("Убийство") Уголовного кодекса. Условный срок ей заменили на семь лет в исправительной колонии общего режима. Также с Судаковой взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей. Фотомодель была взята под стражу в зале суда. Обвинение считает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта на почве ревности ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022-го — с домашнего ареста на запрет определенных действий.

https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург