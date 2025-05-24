https://ria.ru/20250524/evropa-2018852017.html

"Заслуживают презрение": на Западе объяснили неприязнь США к Европе

"Заслуживают презрение": на Западе объяснили неприязнь США к Европе - РИА Новости, 24.05.2025

"Заслуживают презрение": на Западе объяснили неприязнь США к Европе

Европейцы теряют авторитет и вес в глазах американцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:51:00+03:00

2025-05-24T14:51:00+03:00

2025-05-24T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Европейцы теряют авторитет и вес в глазах американцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейцы чрезмерно идеологичны, что означает глупость для политических реалий. Они будут и дальше подчиняться слабеющим США и разорвут связи с другими великими державами в надежде, что смогут завоевать авторитет у Штатов. Однако европейцы, таким образом, становятся менее значимыми и заслуживают только презрение со стороны американцев", — написал он.Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков отмечал, что, по его мнению, главы европейских стран имеют тесные связи с Демократической партией и "глубинным государством" в США, которые намерены срывать планы президента США Дональда Трампа и вставлять ему палки в колеса. Также сенатор подчеркнул, что поведение Европы для Трампа — это серьезный вызов.

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html

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в мире, сша, европа, дональд трамп, гленн дизен, алексей пушков, совет федерации рф