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В Марий Эл два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 24.05.2025
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08:49 24.05.2025 (обновлено: 09:13 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/el-2018810244.html
В Марий Эл два подростка погибли в ДТП
В Марий Эл два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 24.05.2025
В Марий Эл два подростка погибли в ДТП
Двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковым автомобилем в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:49:00+03:00
2025-05-24T09:13:00+03:00
происшествия
авто
мари-турекский район
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковым автомобилем в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло в пятницу около 21.15 в Мари-Турекском районе на 2-м километре автодороги "Мари-Турек – Мари-Билямор". "Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди мопедом. В результате ДТП на месте погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018802384.html
мари-турекский район
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происшествия, авто, мари-турекский район, республика марий эл
Происшествия, Авто, Мари-Турекский район, Республика Марий Эл
В Марий Эл два подростка погибли в ДТП

В Марий Эл двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковушкой

© Фото : Прокуратура Республики Марий Эл/TelegramМесто столкновения мопеда и легкового автомобиля в Марий Эл
Место столкновения мопеда и легкового автомобиля в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Прокуратура Республики Марий Эл/Telegram
Место столкновения мопеда и легкового автомобиля в Марий Эл. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковым автомобилем в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона.
Смертельное ДТП произошло в пятницу около 21.15 в Мари-Турекском районе на 2-м километре автодороги "Мари-Турек – Мари-Билямор".
"Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди мопедом. В результате ДТП на месте погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоМари-Турекский районРеспублика Марий Эл
 
 
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