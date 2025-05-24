https://ria.ru/20250524/el-2018810244.html

В Марий Эл два подростка погибли в ДТП

В Марий Эл два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 24.05.2025

В Марий Эл два подростка погибли в ДТП

Двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковым автомобилем в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:49:00+03:00

2025-05-24T08:49:00+03:00

2025-05-24T09:13:00+03:00

происшествия

авто

мари-турекский район

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковым автомобилем в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло в пятницу около 21.15 в Мари-Турекском районе на 2-м километре автодороги "Мари-Турек – Мари-Билямор". "Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди мопедом. В результате ДТП на месте погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/dtp-2018802384.html

мари-турекский район

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происшествия, авто, мари-турекский район, республика марий эл