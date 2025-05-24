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"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде - РИА Новости, 24.05.2025
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03:16 24.05.2025 (обновлено: 10:51 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html
"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде
"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде - РИА Новости, 24.05.2025
"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде
Владимир Зеленский постепенно становится посмешищем для всего мира, такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:16:00+03:00
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в мире
россия
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский постепенно становится посмешищем для всего мира, такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским — какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" — задался он вопросом.По словам политика, затягивая процесс мирного урегулирования на Украине, Зеленский дает все больше преимуществ России как за столом переговоров, так и на поле боя, ничего не получая взамен."Он теряет людей, теряет территории, теряет поддержку США", — предупредил парламентарий.При этом, указал депутат, уже дошло до того, что глава Белого дома хочет как можно быстрее дистанцироваться от Зеленского и сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией."Почему Трамп отказывается поддерживать Зеленского? Потому что это клоун. Он ведет переговоры с президентами — то есть с Путиным, но не с клоуном, как Зеленский" — объяснил Дубинский, подчеркнув, что вопрос нового президентского срока для Зеленского закрыт.Американский лидер на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что удивился поездке Зеленского в Южную Африку. По словам Трампа, узнав, что глава киевского режима во время звонка находился в Южной Африке, он задался вопросом, что он там делал.
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
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в мире, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде

Дубинский: Зеленский становится посмешищем для всего мира

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский постепенно становится посмешищем для всего мира, такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«
"Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским — какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" — задался он вопросом.
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По словам политика, затягивая процесс мирного урегулирования на Украине, Зеленский дает все больше преимуществ России как за столом переговоров, так и на поле боя, ничего не получая взамен.
"Он теряет людей, теряет территории, теряет поддержку США", — предупредил парламентарий.
При этом, указал депутат, уже дошло до того, что глава Белого дома хочет как можно быстрее дистанцироваться от Зеленского и сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией.
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"Почему Трамп отказывается поддерживать Зеленского? Потому что это клоун. Он ведет переговоры с президентами — то есть с Путиным, но не с клоуном, как Зеленский" — объяснил Дубинский, подчеркнув, что вопрос нового президентского срока для Зеленского закрыт.
Американский лидер на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что удивился поездке Зеленского в Южную Африку. По словам Трампа, узнав, что глава киевского режима во время звонка находился в Южной Африке, он задался вопросом, что он там делал.
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В миреРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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