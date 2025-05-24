https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html

"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде

"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде - РИА Новости, 24.05.2025

"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде

Владимир Зеленский постепенно становится посмешищем для всего мира, такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:16:00+03:00

2025-05-24T03:16:00+03:00

2025-05-24T10:51:00+03:00

в мире

россия

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский постепенно становится посмешищем для всего мира, такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским — какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" — задался он вопросом.По словам политика, затягивая процесс мирного урегулирования на Украине, Зеленский дает все больше преимуществ России как за столом переговоров, так и на поле боя, ничего не получая взамен."Он теряет людей, теряет территории, теряет поддержку США", — предупредил парламентарий.При этом, указал депутат, уже дошло до того, что глава Белого дома хочет как можно быстрее дистанцироваться от Зеленского и сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией."Почему Трамп отказывается поддерживать Зеленского? Потому что это клоун. Он ведет переговоры с президентами — то есть с Путиным, но не с клоуном, как Зеленский" — объяснил Дубинский, подчеркнув, что вопрос нового президентского срока для Зеленского закрыт.Американский лидер на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что удивился поездке Зеленского в Южную Африку. По словам Трампа, узнав, что глава киевского режима во время звонка находился в Южной Африке, он задался вопросом, что он там делал.

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

https://ria.ru/20250523/ssha-2018775341.html

https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины