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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, два арторудия, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу МО России. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:30:00+03:00

2025-05-24T12:30:00+03:00

2025-05-24T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, два арторудия, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу МО России. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского министерства.

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Варвара Скокшина

украина, в мире, россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины