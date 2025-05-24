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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, два арторудия, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу МО России. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:30:00+03:00
2025-05-24T12:30:00+03:00
2025-05-24T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, два арторудия, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу МО России. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ и две станции РЭЮ