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Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года - РИА Новости, 24.05.2025
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08:42 24.05.2025 (обновлено: 11:38 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/chernyshenko-2018809857.html
Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года
Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года - РИА Новости, 24.05.2025
Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года, он также пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:42:00+03:00
2025-05-24T11:38:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года, он также пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать экзамены и сделать осознанный выбор жизненного пути. "Сегодня особенный день для выпускников всей страны – звучит последний звонок. Он означает, что совсем скоро они откроют новую страницу своей жизни – не менее увлекательную и важную. А пока предстоит успешно сдать экзамены и выбрать дальнейший путь", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. В этом году более 1,6 миллиона девятиклассников и свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников выходят на государственную итоговую аттестацию. "Ребята, верьте в свои силы, ставьте высокие цели и выбирайте специальности, которые интересны вам и нужны нашей стране!" – добавил вице-премьер. Он поблагодарил учителей и родителей за их вклад в обучение и выразил уверенность, что полученные знания и навыки станут прочным фундаментом для будущих свершений молодого поколения. Чернышенко отметил, что школа не только дает знания, но и учит дружить, грамотно мыслить, принимать верные решения, создает условия для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Зампред правительства пожелал выпускникам и учителям крепкого здоровья, радостных событий и благополучия на всех этапах жизни.
https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года

Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года, он также пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать экзамены и сделать осознанный выбор жизненного пути.
"Сегодня особенный день для выпускников всей страны – звучит последний звонок. Он означает, что совсем скоро они откроют новую страницу своей жизни – не менее увлекательную и важную. А пока предстоит успешно сдать экзамены и выбрать дальнейший путь", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
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В этом году более 1,6 миллиона девятиклассников и свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников выходят на государственную итоговую аттестацию.
«
"Ребята, верьте в свои силы, ставьте высокие цели и выбирайте специальности, которые интересны вам и нужны нашей стране!" – добавил вице-премьер.
Он поблагодарил учителей и родителей за их вклад в обучение и выразил уверенность, что полученные знания и навыки станут прочным фундаментом для будущих свершений молодого поколения.
Чернышенко отметил, что школа не только дает знания, но и учит дружить, грамотно мыслить, принимать верные решения, создает условия для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.
Зампред правительства пожелал выпускникам и учителям крепкого здоровья, радостных событий и благополучия на всех этапах жизни.
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