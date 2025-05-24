https://ria.ru/20250524/chernyshenko-2018809857.html

Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года

Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года - РИА Новости, 24.05.2025

Чернышенко поздравил школьников с окончанием учебного года

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года, он также пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:42:00+03:00

2025-05-24T08:42:00+03:00

2025-05-24T11:38:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года, он также пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать экзамены и сделать осознанный выбор жизненного пути. "Сегодня особенный день для выпускников всей страны – звучит последний звонок. Он означает, что совсем скоро они откроют новую страницу своей жизни – не менее увлекательную и важную. А пока предстоит успешно сдать экзамены и выбрать дальнейший путь", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. В этом году более 1,6 миллиона девятиклассников и свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников выходят на государственную итоговую аттестацию. "Ребята, верьте в свои силы, ставьте высокие цели и выбирайте специальности, которые интересны вам и нужны нашей стране!" – добавил вице-премьер. Он поблагодарил учителей и родителей за их вклад в обучение и выразил уверенность, что полученные знания и навыки станут прочным фундаментом для будущих свершений молодого поколения. Чернышенко отметил, что школа не только дает знания, но и учит дружить, грамотно мыслить, принимать верные решения, создает условия для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Зампред правительства пожелал выпускникам и учителям крепкого здоровья, радостных событий и благополучия на всех этапах жизни.

https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко