https://ria.ru/20250524/britaniya-2018921232.html

Британские тори хотят вернуть Джонсона в политику, сообщают СМИ

Британские тори хотят вернуть Джонсона в политику, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.05.2025

Британские тори хотят вернуть Джонсона в политику, сообщают СМИ

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании прорабатывают план возвращения в политику экс-премьера страны Бориса Джонсона на фоне снизившейся... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:48:00+03:00

2025-05-24T23:48:00+03:00

2025-05-24T23:48:00+03:00

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кеми баденок

sun

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании прорабатывают план возвращения в политику экс-премьера страны Бориса Джонсона на фоне снизившейся популярности консерваторов, сообщает британская газета Sun со ссылкой на источники в партии. "Некоторые из старого окружения Бориса Джонсона снова переписываются (с ним - ред.) и ведут переговоры о его возвращении... Они хотят вернуть Бориса", - цитирует издание высокопоставленного политика из Консервативной партии Великобритании. По данным издания, ряд членов партии хотят, чтобы Джонсон заменил действующего лидера Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок. Как отмечает Sun, тори стали рассматривать этот план из-за своих низких рейтингов, а также из-за роста популярности партии Reform UK. В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что, согласно результатам опроса, Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии всего пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.

https://ria.ru/20250114/dzhonson-1993561560.html

https://ria.ru/20250520/dzhonson-2018080440.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, кеми баденок, sun, лейбористская партия великобритании