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Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT - РИА Новости, 24.05.2025
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10:22 24.05.2025 (обновлено: 12:36 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/bloomberg-2018819250.html
Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT
Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT - РИА Новости, 24.05.2025
Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT
Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:22:00+03:00
2025-05-24T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.&quot;Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения потолка цен на российскую нефть и запрета газопроводов &quot;Северный поток&quot; в рамках нового пакета санкций&quot;, — указано в материале.Как уточняется, Еврокомиссия планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов.Согласно собеседникам агентства, в рамках нового пакета ЕС также изучает возможность введения дополнительных запретов на транзакции для примерно двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму примерно 2,5 миллиарда евро.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против России. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета председатель ЕК назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого потолка цен на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, swift, в мире
Россия, Евросоюз, SWIFT, В мире
Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT

Bloomberg: ЕС может отключить более 20 банков от SWIFT в рамках санкций

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«

"Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения потолка цен на российскую нефть и запрета газопроводов "Северный поток" в рамках нового пакета санкций", — указано в материале.

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Как уточняется, Еврокомиссия планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов.
Согласно собеседникам агентства, в рамках нового пакета ЕС также изучает возможность введения дополнительных запретов на транзакции для примерно двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму примерно 2,5 миллиарда евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против России. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета председатель ЕК назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого потолка цен на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
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