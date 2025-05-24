https://ria.ru/20250524/bloomberg-2018819250.html

Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT

Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT - РИА Новости, 24.05.2025

Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT

Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:22:00+03:00

2025-05-24T10:22:00+03:00

2025-05-24T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения потолка цен на российскую нефть и запрета газопроводов "Северный поток" в рамках нового пакета санкций", — указано в материале.Как уточняется, Еврокомиссия планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов.Согласно собеседникам агентства, в рамках нового пакета ЕС также изучает возможность введения дополнительных запретов на транзакции для примерно двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму примерно 2,5 миллиарда евро.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против России. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета председатель ЕК назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого потолка цен на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, swift, в мире