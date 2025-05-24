https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018806842.html
В Воронежской области уничтожили беспилотник
В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.05.2025
В Воронежской области уничтожили беспилотник
В одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:47:00+03:00
2025-05-24T07:47:00+03:00
2025-05-24T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018805025.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Гусев: в одном из районов Воронежской области уничтожили беспилотник