https://ria.ru/20250523/zaluzhnyy-2018790808.html

В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины - РИА Новости, 23.05.2025

В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:55:00+03:00

2025-05-23T23:55:00+03:00

2025-05-23T23:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим прорывом в осознании происходящего на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов. "На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление - серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины", - сказала Ковитиди. По ее словам, кровожадная политика Зеленского, четко осознающего невозможность возврата к прежним границам, ежедневно уносит тысячи жизней. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html

https://ria.ru/20241123/zamena-1985282302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, республика крым, валерий залужный, ольга ковитиди, сергей лавров, вооруженные силы украины, совет федерации рф, оон