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В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины - РИА Новости, 23.05.2025
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23:55 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/zaluzhnyy-2018790808.html
В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины
В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины - РИА Новости, 23.05.2025
В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины
Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:55:00+03:00
2025-05-23T23:55:00+03:00
в мире
россия
украина
республика крым
валерий залужный
ольга ковитиди
сергей лавров
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим прорывом в осознании происходящего на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов. "На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление - серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины", - сказала Ковитиди. По ее словам, кровожадная политика Зеленского, четко осознающего невозможность возврата к прежним границам, ежедневно уносит тысячи жизней. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html
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в мире, россия, украина, республика крым, валерий залужный, ольга ковитиди, сергей лавров, вооруженные силы украины, совет федерации рф, оон
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Валерий Залужный, Ольга Ковитиди, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, ООН
В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

Ковитиди: заявление Залужного о границах Украины стало политическим прорывом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим прорывом в осознании происходящего на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Залужный высказался о возможности Украины вернуться к границам 1991 года
22 мая, 21:11
«
"На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление - серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины", - сказала Ковитиди.
По ее словам, кровожадная политика Зеленского, четко осознающего невозможность возврата к прежним границам, ежедневно уносит тысячи жизней.
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
"Отец родной": британская армия готовит замену Зеленскому
23 ноября 2024, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВалерий ЗалужныйОльга КовитидиСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФООН
 
 
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