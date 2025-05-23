В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины
Ковитиди: заявление Залужного о границах Украины стало политическим прорывом
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим прорывом в осознании происходящего на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
По ее словам, кровожадная политика Зеленского, четко осознающего невозможность возврата к прежним границам, ежедневно уносит тысячи жизней.
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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