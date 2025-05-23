https://ria.ru/20250523/vuzy-2018786179.html

В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников

В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников - РИА Новости, 23.05.2025

В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников

Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T22:45:00+03:00

2025-05-23T22:45:00+03:00

2025-05-23T22:45:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии к постановлению. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Правительством утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников… Первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале "Работа России" в июне 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что итоги национальных рейтингов будут полезны школьникам, абитуриентам и студентам, планирующим поступать на следующую ступень обучения для оценки востребованности выпускников разных учебных заведений. Рейтинги будут строиться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска. "В рейтинговании участвуют почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела", - уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу. "При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей", - заключили в пресс-службе. В пресс-службе Минтруда 6 марта рассказали, что первый рейтинг образовательных учреждений по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников может быть подготовлен и опубликован на портале "Работа России" в июне.

https://ria.ru/20250322/reytingi-2006576478.html

https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html

https://ria.ru/20250203/protsent-1997058565.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)