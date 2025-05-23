Рейтинг@Mail.ru
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vuzy-2018786179.html
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников - РИА Новости, 23.05.2025
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников
Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:45:00+03:00
2025-05-23T22:45:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107979_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e73e2e416a8fcd7a2200478b621b12cc.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии к постановлению. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Правительством утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников… Первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале "Работа России" в июне 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что итоги национальных рейтингов будут полезны школьникам, абитуриентам и студентам, планирующим поступать на следующую ступень обучения для оценки востребованности выпускников разных учебных заведений. Рейтинги будут строиться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска. "В рейтинговании участвуют почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела", - уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу. "При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей", - заключили в пресс-службе. В пресс-службе Минтруда 6 марта рассказали, что первый рейтинг образовательных учреждений по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников может быть подготовлен и опубликован на портале "Работа России" в июне.
https://ria.ru/20250322/reytingi-2006576478.html
https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html
https://ria.ru/20250203/protsent-1997058565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107979_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6303fb9618483e94542c06160808da5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников

Правительство утвердило правила формирования нацрейтингов колледжей и вузов

© Depositphotos.com / WavebreakmediaСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии к постановлению.
Соответствующее постановление правительства России опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Какие университетские рейтинги нужны российской экономике
22 марта, 08:00
"Правительством утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников… Первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале "Работа России" в июне 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что итоги национальных рейтингов будут полезны школьникам, абитуриентам и студентам, планирующим поступать на следующую ступень обучения для оценки востребованности выпускников разных учебных заведений. Рейтинги будут строиться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска.
«
"В рейтинговании участвуют почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела", - уточнили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Действительно ли настолько хорошо российское образование
13 марта, 08:00
«
"При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей", - заключили в пресс-службе.
В пресс-службе Минтруда 6 марта рассказали, что первый рейтинг образовательных учреждений по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников может быть подготовлен и опубликован на портале "Работа России" в июне.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей
3 февраля, 14:07
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала