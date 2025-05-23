https://ria.ru/20250523/vuzy-2018786179.html
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников - РИА Новости, 23.05.2025
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников
Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:45:00+03:00
2025-05-23T22:45:00+03:00
2025-05-23T22:45:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии к постановлению. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Правительством утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников… Первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале "Работа России" в июне 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что итоги национальных рейтингов будут полезны школьникам, абитуриентам и студентам, планирующим поступать на следующую ступень обучения для оценки востребованности выпускников разных учебных заведений. Рейтинги будут строиться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска. "В рейтинговании участвуют почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела", - уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу. "При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей", - заключили в пресс-службе. В пресс-службе Минтруда 6 марта рассказали, что первый рейтинг образовательных учреждений по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников может быть подготовлен и опубликован на портале "Работа России" в июне.
https://ria.ru/20250322/reytingi-2006576478.html
https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html
https://ria.ru/20250203/protsent-1997058565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников
Правительство утвердило правила формирования нацрейтингов колледжей и вузов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии к постановлению.
Соответствующее постановление правительства России
опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Правительством утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников… Первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале "Работа России" в июне 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что итоги национальных рейтингов будут полезны школьникам, абитуриентам и студентам, планирующим поступать на следующую ступень обучения для оценки востребованности выпускников разных учебных заведений. Рейтинги будут строиться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска.
«
"В рейтинговании участвуют почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора
в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела", - уточнили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу.
«
"При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей", - заключили в пресс-службе.
В пресс-службе Минтруда 6 марта рассказали, что первый рейтинг образовательных учреждений по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников может быть подготовлен и опубликован на портале "Работа России" в июне.