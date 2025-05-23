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Роскачество рассказало, как правильно перевозить вино с юга России - РИА Новости, 23.05.2025
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05:52 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vino-2018573072.html
Роскачество рассказало, как правильно перевозить вино с юга России
Роскачество рассказало, как правильно перевозить вино с юга России - РИА Новости, 23.05.2025
Роскачество рассказало, как правильно перевозить вино с юга России
Чтобы не испортить вино при перевозке с юга России в родной город, стоит хранить купленный алкоголь в тени, а еще лучше под кондиционером до отъезда домой или... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:52:00+03:00
2025-05-23T05:52:00+03:00
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роскачество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Чтобы не испортить вино при перевозке с юга России в родной город, стоит хранить купленный алкоголь в тени, а еще лучше под кондиционером до отъезда домой или же покупать его перед обратной дорогой, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Чтобы не портить и не "кипятить" вино при транспортировке в машине, эксперты Роскачества рекомендуют хранить купленные коробки, как минимум, в тени, а лучше под кондиционером до отъезда домой в жаркое время года или покупать вина уже перед самой обратной дорогой. Рекомендации по транспортировке фермерских вин лучше уточнять у самих фермеров, использовать термосумки или автохолодильники для перевозки особенно дорогих образцов", - сообщили там. По словам руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой, вино должно храниться при температуре не более 20 градусов. Она добавила, что в винах фермеров и органических хозяйств часто содержание диоксида серы, который предохранят вино от порчи при нагреве, может быть на низком уровне. "В бутылке на жаре может начаться брожение – его легко опознать по выдавленной вверх пробке. То же самое может произойти, если вино нагрелось до экстремальных значений", - объяснила эксперт. Отмечается, что вина крупных производителей будут более устойчивы к долгой дороге, чем фермерские из-за более тонкой фильтрации и стерильного розлива. Кроме того, не стоит открывать привезенные с юга бутылки в первые 1-2 недели после возвращения. Лучше всего вкус и аромат раскроется после того, как вино "отлежится" в прохладном месте дома, добавили в Роскачестве. "Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://ria.ru/20250517/roskachestvo-2017625924.html
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россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Роскачество рассказало, как правильно перевозить вино с юга России

Роскачество: покупать вино стоит перед обратной дорогой с юга России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Чтобы не испортить вино при перевозке с юга России в родной город, стоит хранить купленный алкоголь в тени, а еще лучше под кондиционером до отъезда домой или же покупать его перед обратной дорогой, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Чтобы не портить и не "кипятить" вино при транспортировке в машине, эксперты Роскачества рекомендуют хранить купленные коробки, как минимум, в тени, а лучше под кондиционером до отъезда домой в жаркое время года или покупать вина уже перед самой обратной дорогой. Рекомендации по транспортировке фермерских вин лучше уточнять у самих фермеров, использовать термосумки или автохолодильники для перевозки особенно дорогих образцов", - сообщили там.
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По словам руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой, вино должно храниться при температуре не более 20 градусов. Она добавила, что в винах фермеров и органических хозяйств часто содержание диоксида серы, который предохранят вино от порчи при нагреве, может быть на низком уровне.
"В бутылке на жаре может начаться брожение – его легко опознать по выдавленной вверх пробке. То же самое может произойти, если вино нагрелось до экстремальных значений", - объяснила эксперт. Отмечается, что вина крупных производителей будут более устойчивы к долгой дороге, чем фермерские из-за более тонкой фильтрации и стерильного розлива.
Кроме того, не стоит открывать привезенные с юга бутылки в первые 1-2 недели после возвращения. Лучше всего вкус и аромат раскроется после того, как вино "отлежится" в прохладном месте дома, добавили в Роскачестве.
"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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РоссияРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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