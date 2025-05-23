Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018770568.html
В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России
В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России - РИА Новости, 23.05.2025
В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал скудоумием заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:02:00+03:00
2025-05-23T20:02:00+03:00
россия
украина
ирина верещук
сергей цеков
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ff7a66c55df5dce506d6b4c31865d5da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал скудоумием заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге на столетия. Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", добавив, что украинские дети должны готовиться к войне со школы. "Верещук демонстрирует свое скудоумие и очевидно больна русоненавистничеством. По ее представлению, смысл существования Украины – это постоянная борьба с Россией. Верещук сознательно врет и манипулирует фактами. Россия ведет борьбу с русофобским киевским режимом и никогда не будет врагом украинского народа", - сказал Цеков. По его словам, такие политики как Верещук ведут Украину в пропасть. "Они так до сих пор и не поняли, что военный конфликт – это результат их предательства, которое началось в конце 80-х годов прошлого века и продолжается по сей день. Предательство своих предков, предательство по отношению к России, которая фактически создала Украину, с ее промышленностью и аграрным сектором. Никакой перспективы у таких политиков как Верещук нет. Пусть она отправляет воевать своих родственников, а не ориентирует граждан Украины на войну", - сказал Цеков. В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, что показывает законопроект в Верховной раде о создании центров, направленных на обучение граждан Украины действиям в условиях войны. Кроме того, ранее Захарова заявляла, что понижение мобилизационного возраста на Украине - это вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим.
https://ria.ru/20250205/krym-1997463852.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018762993.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_99954aed3e74f7558ac4664619161ea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ирина верещук, сергей цеков, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Ирина Верещук, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России

Крымский депутат Цеков назвал скудоумием заявление Верещук о России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ирина Верещук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал скудоумием заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге на столетия.
Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", добавив, что украинские дети должны готовиться к войне со школы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В парламенте Крыма прокомментировали слова Зеленского о новых регионах
5 февраля, 11:31
"Верещук демонстрирует свое скудоумие и очевидно больна русоненавистничеством. По ее представлению, смысл существования Украины – это постоянная борьба с Россией. Верещук сознательно врет и манипулирует фактами. Россия ведет борьбу с русофобским киевским режимом и никогда не будет врагом украинского народа", - сказал Цеков.
По его словам, такие политики как Верещук ведут Украину в пропасть.
"Они так до сих пор и не поняли, что военный конфликт – это результат их предательства, которое началось в конце 80-х годов прошлого века и продолжается по сей день. Предательство своих предков, предательство по отношению к России, которая фактически создала Украину, с ее промышленностью и аграрным сектором. Никакой перспективы у таких политиков как Верещук нет. Пусть она отправляет воевать своих родственников, а не ориентирует граждан Украины на войну", - сказал Цеков.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, что показывает законопроект в Верховной раде о создании центров, направленных на обучение граждан Украины действиям в условиях войны. Кроме того, ранее Захарова заявляла, что понижение мобилизационного возраста на Украине - это вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине
Вчера, 19:17
 
РоссияУкраинаИрина ВерещукСергей ЦековВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала