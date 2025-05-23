https://ria.ru/20250523/ukraina-2018770568.html

В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России

В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России - РИА Новости, 23.05.2025

В Крыму назвали скудоумием заявление Верещук о России

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал скудоумием заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины... РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T20:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал скудоумием заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге на столетия. Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", добавив, что украинские дети должны готовиться к войне со школы. "Верещук демонстрирует свое скудоумие и очевидно больна русоненавистничеством. По ее представлению, смысл существования Украины – это постоянная борьба с Россией. Верещук сознательно врет и манипулирует фактами. Россия ведет борьбу с русофобским киевским режимом и никогда не будет врагом украинского народа", - сказал Цеков. По его словам, такие политики как Верещук ведут Украину в пропасть. "Они так до сих пор и не поняли, что военный конфликт – это результат их предательства, которое началось в конце 80-х годов прошлого века и продолжается по сей день. Предательство своих предков, предательство по отношению к России, которая фактически создала Украину, с ее промышленностью и аграрным сектором. Никакой перспективы у таких политиков как Верещук нет. Пусть она отправляет воевать своих родственников, а не ориентирует граждан Украины на войну", - сказал Цеков. В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, что показывает законопроект в Верховной раде о создании центров, направленных на обучение граждан Украины действиям в условиях войны. Кроме того, ранее Захарова заявляла, что понижение мобилизационного возраста на Украине - это вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим.

https://ria.ru/20250205/krym-1997463852.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018762993.html

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россия, украина, ирина верещук, сергей цеков, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире