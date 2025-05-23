https://ria.ru/20250523/ukraina-2018660606.html

Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине

Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине в ходе телефонного разговора,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:17:00+03:00

2025-05-23T14:17:00+03:00

2025-05-23T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине в ходе телефонного разговора, сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвонился сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином… Канцлер Германии сообщил о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня (на Украине – ред.). Он призвал поддержать эти усилия", - сказал Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016442009.html

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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, си цзиньпин, сергей лавров, евросоюз, нато