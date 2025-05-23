https://ria.ru/20250523/ukraina-2018660606.html
Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине
Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине в ходе телефонного разговора,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:17:00+03:00
2025-05-23T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине в ходе телефонного разговора, сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвонился сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином… Канцлер Германии сообщил о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня (на Украине – ред.). Он призвал поддержать эти усилия", - сказал Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, си цзиньпин, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине
Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по прекращению огня на Украине
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпина поддержать усилия по установлению прекращения огня на Украине в ходе телефонного разговора, сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвонился сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином… Канцлер Германии сообщил о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня (на Украине – ред.). Он призвал поддержать эти усилия", - сказал Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.