https://ria.ru/20250523/test-2018566689.html

Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому

Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому - РИА Новости, 23.05.2025

Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому

Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T02:51:00+03:00

2025-05-23T02:51:00+03:00

2025-05-23T10:52:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в экзаменации, это нецелесообразно, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах. "Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести", - сказал глава ведомства. Однако, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка. "Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком", - заключил глава Рособрнадзора.

https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование