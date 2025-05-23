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Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому - РИА Новости, 23.05.2025
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02:51 23.05.2025 (обновлено: 10:52 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/test-2018566689.html
Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому
Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому - РИА Новости, 23.05.2025
Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому
Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:51:00+03:00
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общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в экзаменации, это нецелесообразно, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах. "Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести", - сказал глава ведомства. Однако, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка. "Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком", - заключил глава Рособрнадзора.
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому

Музаев: уже зачисленные в школы дети мигрантов не будут писать тест по русскому

© Fotolia / Syda ProductionsУчащиеся во время тестирования
Учащиеся во время тестирования - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Syda Productions
Учащиеся во время тестирования. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в экзаменации, это нецелесообразно, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах.
"Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести", - сказал глава ведомства.
Однако, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка. "Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком", - заключил глава Рособрнадзора.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку
13 мая, 16:46
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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