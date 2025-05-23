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Дурова, против которого во Франции идет следствие, заметили в Каннах

Дурова, против которого во Франции идет следствие, заметили в Каннах - РИА Новости, 23.05.2025

Дурова, против которого во Франции идет следствие, заметили в Каннах

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, против которого во Франции идет следствие, со спутницей Юлией Вавиловой посетил гала-вечер на полях Каннского... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:29:00+03:00

2025-05-23T16:29:00+03:00

2025-05-23T18:11:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, против которого во Франции идет следствие, со спутницей Юлией Вавиловой посетил гала-вечер на полях Каннского кинофестиваля, видео прибытий гостей публикует издание Figaro. Гала-вечер, организованный американским фондом amfAR, занимающимся борьбой со СПИДом, состоялся накануне в Антибе. На кадрах можно увидеть Дурова в черном костюме и Вавилову в длинном золотистом платье. Как сообщает издание Paris Match, на гала-вечере также присутствовало множество американских кинозвезд, включая Эдриена Броуди, Кевина Спейси и Джеймса Франко. Среди гостей были режиссер Спайк Ли, немецкая модель Хайди Клум, певица Пэрис Джексон, музыкальная группа Duran Duran и другие знаменитости. Ранее на этой неделе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.

https://ria.ru/20250523/durov-1968735141.html

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Павел Дуров на гала-вечере Каннского фестиваля Павел Дуров, против которого во Франции идет следствие, вместе со своей спутницей Юлией Вавиловой посетил гала-вечер "на полях" Каннского фестиваля. Мероприятие организовал американский фонд, занимающийся борьбой со СПИДом. 2025-05-23T16:29 true PT0M25S

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франция, сша, дубай, павел дуров, кевин спейси, джеймс франко, в мире