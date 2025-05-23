https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом - РИА Новости, 23.05.2025

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Черном море танкеров с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за неуплаты компенсаций за... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:39:00+03:00

2025-05-23T17:39:00+03:00

2025-05-23T19:08:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

происшествия

керченский пролив

анна попова

светлана радионова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Черном море танкеров с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за неуплаты компенсаций за нанесенный ущерб, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова на Невском международном экологическом конгрессе.В начале апреля их обязали выплатить ущерб в общей сложности на сумму почти 85 миллиардов рублей. У компаний был месяц на добровольное возмещение вреда. По словам Радионовой, заявленный срок на добровольную выплату ущерба заканчивается на этой неделе."Не забывайте про почтовую пересылку. Любой нарушитель имеет право в том числе на эти несколько дней, пока идет почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го, поэтому срок истекает на этой неделе, а на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно. Пока мы ответов не видим", — добавила глава ведомства.Она уточнила, что тексты исков к нарушителям уже готовы.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.В начале марта завершился демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190725.html

https://ria.ru/20250423/rosprirodnadzor-2012868183.html

https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html

черное море

керченский пролив

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, происшествия, керченский пролив, анна попова, светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, краснодарский край