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Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ - РИА Новости, 23.05.2025
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21:24 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html
Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ
Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ - РИА Новости, 23.05.2025
Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ
Суд приговорил к десяти годам лишения свободы петербуржца Юрия Петраша* за попытку поджога здания ФСБ, он осужден по статье о теракте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:24:00+03:00
2025-05-23T21:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам лишения свободы петербуржца Юрия Петраша* за попытку поджога здания ФСБ, он осужден по статье о теракте, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Дзержинский суд Петербурга 10 февраля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петраша по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. Следствие полагало, что вечером 7 февраля Петраш на территории, прилегающей к входу в здание УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющийся жидкостью входную дверь и поджег ее. Далее он подошел к входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы, также облил ее и подпалил. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу* и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

Суд приговорил петербуржца Петраша к десяти годам за попытку поджога здания ФСБ

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам лишения свободы петербуржца Юрия Петраша* за попытку поджога здания ФСБ, он осужден по статье о теракте, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Дзержинский суд Петербурга 10 февраля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петраша по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. Следствие полагало, что вечером 7 февраля Петраш на территории, прилегающей к входу в здание УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющийся жидкостью входную дверь и поджег ее. Далее он подошел к входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы, также облил ее и подпалил.
"Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу* и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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