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Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ - РИА Новости, 23.05.2025

Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

Суд приговорил к десяти годам лишения свободы петербуржца Юрия Петраша* за попытку поджога здания ФСБ, он осужден по статье о теракте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:24:00+03:00

2025-05-23T21:24:00+03:00

2025-05-23T21:24:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам лишения свободы петербуржца Юрия Петраша* за попытку поджога здания ФСБ, он осужден по статье о теракте, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Дзержинский суд Петербурга 10 февраля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петраша по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ. Следствие полагало, что вечером 7 февраля Петраш на территории, прилегающей к входу в здание УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющийся жидкостью входную дверь и поджег ее. Далее он подошел к входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы, также облил ее и подпалил. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу* и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250506/sud-2015304164.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)