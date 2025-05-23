https://ria.ru/20250523/ssha-2018776212.html

"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине

"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине - РИА Новости, 23.05.2025

"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине

США должны сейчас же выйти из украинского конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США должны сейчас же выйти из украинского конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинский конфликт — не наше дело, мы должны сейчас же выйти из него", — написал он.По мнению эксперта, Украина никогда не была для Штатов зоной жизненно важных стратегических интересов.Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.

https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html

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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, россия