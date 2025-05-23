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"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ssha-2018776212.html
"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине
"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине - РИА Новости, 23.05.2025
"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине
США должны сейчас же выйти из украинского конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:48:00+03:00
2025-05-23T20:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США должны сейчас же выйти из украинского конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинский конфликт — не наше дело, мы должны сейчас же выйти из него", — написал он.По мнению эксперта, Украина никогда не была для Штатов зоной жизненно важных стратегических интересов.Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия
"Не наше дело": в США сделали жесткое признание по Украине

Макгрегор призвал США немедленно выйти из украинского конфликта

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США должны сейчас же выйти из украинского конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Украинский конфликт — не наше дело, мы должны сейчас же выйти из него", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В США раскрыли главное желание Трампа по Украине
Вчера, 20:08
По мнению эксперта, Украина никогда не была для Штатов зоной жизненно важных стратегических интересов.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить.
По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Вчера, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровРоссия
 
 
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