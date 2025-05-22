https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html

"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине

"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025

"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Для достижения мира на Украине необходимо осознать, что итог событий в конечном счете определяется решениями России, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:18:00+03:00

2025-05-22T20:18:00+03:00

2025-05-22T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо осознать, что итог событий в конечном счете определяется решениями России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Чтобы война закончилась, мы должны признать, что в конечном итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше", — написал он.Эксперт также отметил, что Украина никогда не была для США зоной жизненно важных стратегических интересов.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html

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