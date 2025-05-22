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"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 22.05.2025 (обновлено: 20:19 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html
"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025
"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Для достижения мира на Украине необходимо осознать, что итог событий в конечном счете определяется решениями России, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:18:00+03:00
2025-05-22T20:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо осознать, что итог событий в конечном счете определяется решениями России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Чтобы война закончилась, мы должны признать, что в конечном итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше", — написал он.Эксперт также отметил, что Украина никогда не была для США зоной жизненно важных стратегических интересов.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html
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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Макгрегор: события на Украине определяются решениями России, а не волей США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо осознать, что итог событий в конечном счете определяется решениями России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Чтобы война закончилась, мы должны признать, что в конечном итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше", — написал он.
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Эксперт также отметил, что Украина никогда не была для США зоной жизненно важных стратегических интересов.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
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