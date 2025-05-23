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Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко
Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 23.05.2025
Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко
Несколько улиц в Волчанске в Харьковской области перешли под контроль российской армии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:10:00+03:00
2025-05-23T07:10:00+03:00
2025-05-23T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Несколько улиц в Волчанске в Харьковской области перешли под контроль российской армии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных наступательных действий ВС РФ в населенном пункте Волчанск под наш контроль перешло четыре улицы в северо-западной части города. На одном из участков передовые подразделения вышли в прибрежную зону реки Волчья", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что на данный момент идет планомерная зачистка территорий.
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018393664.html
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко
Марочко: под контроль ВС России в Волчанске перешли несколько улиц