https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018575783.html

Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко

Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 23.05.2025

Несколько улиц в Волчанске перешли под контроль ВС России, заявил Марочко

Несколько улиц в Волчанске в Харьковской области перешли под контроль российской армии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:10:00+03:00

2025-05-23T07:10:00+03:00

2025-05-23T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Несколько улиц в Волчанске в Харьковской области перешли под контроль российской армии, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных наступательных действий ВС РФ в населенном пункте Волчанск под наш контроль перешло четыре улицы в северо-западной части города. На одном из участков передовые подразделения вышли в прибрежную зону реки Волчья", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что на данный момент идет планомерная зачистка территорий.

https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018393664.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф