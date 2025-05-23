https://ria.ru/20250523/sovfed-2018694034.html

Совфед рассмотрит кандидатуру Жарковой на должность зампреда КС

Совфед рассмотрит кандидатуру Жарковой на должность зампреда КС - РИА Новости, 23.05.2025

Совфед рассмотрит кандидатуру Жарковой на должность зампреда КС

Совет Федерации рассмотрит должность судьи Конституционного суда РФ Людмилы Жарковой на должность заместителя председателя КС, палата рассмотрит вопрос о... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:21:00+03:00

2025-05-23T15:21:00+03:00

2025-05-23T15:21:00+03:00

политика

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андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит должность судьи Конституционного суда РФ Людмилы Жарковой на должность заместителя председателя КС, палата рассмотрит вопрос о назначении кандидатуры на заседании 4 июня, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. "В Совет Федерации поступило представление президента РФ В.В. Путина о назначении на должность заместителя председателя Конституционного суда РФ судьи Конституционного суда РФ Жарковой Людмилы Михайловны. Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству предварительно рассмотрит указанную кандидатуру на своём заседании 3 июня 2025 года и предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры на указанную должность на очередном заседании Совета Федерации 4 июня 2025 года", - написал Клишас в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html

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политика, россия, андрей клишас, совет федерации рф