СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков"
FT: санкции ЕС против "Северных потоков" направлены против Nord Stream 2 AG
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Под санкции, которые Евросоюз готовит против "Северных потоков", попадут оператор Nord Stream 2 AG и компании, которые могут участвовать в перезапуске газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"Ограничения ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG, <…> а также любых других компаний — российских или иных, — которые необходимы для его перезапуска и эксплуатации", — говорится в статье.
Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, меры против "Северных потоков" включат в новый, 18-й пакет санкций "для оказания давления на Россию".
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что по теме "Северных потоков" идут обсуждения. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление газопроводов — интерес не только России и США. Европейские политики, которые выступают против этого, по словам министра, "либо больные люди, либо самоубийцы".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Cтроительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но работу над его запуском прервали в начале 2022-го, когда Германия остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. А в сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.