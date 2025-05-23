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СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков" - РИА Новости, 23.05.2025
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08:45 23.05.2025 (обновлено: 09:52 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/smi-2018581221.html
СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков"
СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков" - РИА Новости, 23.05.2025
СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков"
Под санкции, которые Евросоюз готовит против "Северных потоков", попадут оператор Nord Stream 2 AG и компании, которые могут участвовать в перезапуске... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:45:00+03:00
2025-05-23T09:52:00+03:00
россия
сша
балтийское море
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
nord stream 2 ag
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Под санкции, которые Евросоюз готовит против "Северных потоков", попадут оператор Nord Stream 2 AG и компании, которые могут участвовать в перезапуске газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами. "Ограничения ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG, &lt;…&gt; а также любых других компаний — российских или иных, — которые необходимы для его перезапуска и эксплуатации", — говорится в статье. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, меры против "Северных потоков" включат в новый, 18-й пакет санкций "для оказания давления на Россию". В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что по теме "Северных потоков" идут обсуждения. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление газопроводов — интерес не только России и США. Европейские политики, которые выступают против этого, по словам министра, "либо больные люди, либо самоубийцы". "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Cтроительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но работу над его запуском прервали в начале 2022-го, когда Германия остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. А в сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250516/ek-2017379286.html
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россия, сша, балтийское море, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, nord stream 2 ag, еврокомиссия, северный поток — 2, северный поток, санкции в отношении россии
Россия, США, Балтийское море, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Nord Stream 2 AG, Еврокомиссия, Северный поток — 2, Северный поток, Санкции в отношении России
СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков"

FT: санкции ЕС против "Северных потоков" направлены против Nord Stream 2 AG

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Под санкции, которые Евросоюз готовит против "Северных потоков", попадут оператор Nord Stream 2 AG и компании, которые могут участвовать в перезапуске газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"Ограничения ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG, <…> а также любых других компаний — российских или иных, — которые необходимы для его перезапуска и эксплуатации", — говорится в статье.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В ЕК высказались о предложении ЕС по "Северным потокам"
16 мая, 14:45
Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, меры против "Северных потоков" включат в новый, 18-й пакет санкций "для оказания давления на Россию".
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что по теме "Северных потоков" идут обсуждения. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление газопроводов — интерес не только России и США. Европейские политики, которые выступают против этого, по словам министра, "либо больные люди, либо самоубийцы".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Cтроительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но работу над его запуском прервали в начале 2022-го, когда Германия остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. А в сентябре того же года обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" были уничтожены взрывами. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока", пишет WSJ
10 мая, 21:42
 
РоссияСШАБалтийское мореУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзNord Stream 2 AGЕврокомиссияСеверный поток — 2Северный потокСанкции в отношении России
 
 
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