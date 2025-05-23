https://ria.ru/20250523/shuvalov-2018770433.html

Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании

Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании - РИА Новости, 23.05.2025

Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании

Сколковский институт науки и технологий, объединяющий технологическое и гуманитарное направления, работает на переднем крае российского образования,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:02:00+03:00

2025-05-23T20:02:00+03:00

2025-05-23T20:02:00+03:00

игорь шувалов

россия

сколковский институт науки и технологий

валерий фальков

геннадий красников

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий, объединяющий технологическое и гуманитарное направления, работает на переднем крае российского образования, подготавливая разносторонних специалистов, которые двигают вперед прогресс и технологическое развитие, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе научно-практического форума "Фронтиры прогресса", который проходит в "Сколтехе" (входит в ВЭБ.РФ). "Сколтех" — это университет, который выступает таким фронтиром в отечественном образовании, воспитывая специалистов, которые двигают вперед прогресс и технологическое развитие. Мы видим, что в современном образовании между академическими и корпоративными программами возникает симбиоз, а фундаментальная подготовка в точных и естественных науках идет рука об руку с гуманитарным знанием", - сказал Шувалов, его слова процитировали в корпорации развития . Шувалов отметил, что в конкуренции между российскими корпоративными и академическими программами появится новая возможность для того, чтобы личность завтрашнего дня была хорошо "экипирована" с точки зрения таких дисциплин как физика, химия, биология, математика. "Чтобы будущие выпускники пришли совершенно по-другому подготовленными к новым технологиям", пояснил он. Участники пленарной сессии форума "Фронтиры прогресса" обсудили научно-технологическую повестку страны, глобальные и российские вызовы развития, необходимые условия для достижения технологической независимости и лидерства России по ключевым направлениям в ближайшие годы, а также основные инструменты как в сфере госполитики, так и в сфере бизнеса, способные это обеспечить. Модератором сессии выступил помощник президента России Андрей Фурсин. В дискуссии также приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, генеральный директор "Ростатома" Алексей Лихачев и председатель попечительского совета "Сколтеха" Виктор Вексельберг.

https://ria.ru/20250520/bolee--2018048322.html

https://ria.ru/20250519/vebrf-2017929555.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь шувалов, россия, сколковский институт науки и технологий, валерий фальков, геннадий красников