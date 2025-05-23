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Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании - РИА Новости, 23.05.2025
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20:02 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/shuvalov-2018770433.html
Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании
Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании - РИА Новости, 23.05.2025
Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании
Сколковский институт науки и технологий, объединяющий технологическое и гуманитарное направления, работает на переднем крае российского образования,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:02:00+03:00
2025-05-23T20:02:00+03:00
игорь шувалов
россия
сколковский институт науки и технологий
валерий фальков
геннадий красников
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий, объединяющий технологическое и гуманитарное направления, работает на переднем крае российского образования, подготавливая разносторонних специалистов, которые двигают вперед прогресс и технологическое развитие, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе научно-практического форума "Фронтиры прогресса", который проходит в "Сколтехе" (входит в ВЭБ.РФ). "Сколтех" — это университет, который выступает таким фронтиром в отечественном образовании, воспитывая специалистов, которые двигают вперед прогресс и технологическое развитие. Мы видим, что в современном образовании между академическими и корпоративными программами возникает симбиоз, а фундаментальная подготовка в точных и естественных науках идет рука об руку с гуманитарным знанием", - сказал Шувалов, его слова процитировали в корпорации развития . Шувалов отметил, что в конкуренции между российскими корпоративными и академическими программами появится новая возможность для того, чтобы личность завтрашнего дня была хорошо "экипирована" с точки зрения таких дисциплин как физика, химия, биология, математика. "Чтобы будущие выпускники пришли совершенно по-другому подготовленными к новым технологиям", пояснил он. Участники пленарной сессии форума "Фронтиры прогресса" обсудили научно-технологическую повестку страны, глобальные и российские вызовы развития, необходимые условия для достижения технологической независимости и лидерства России по ключевым направлениям в ближайшие годы, а также основные инструменты как в сфере госполитики, так и в сфере бизнеса, способные это обеспечить. Модератором сессии выступил помощник президента России Андрей Фурсин. В дискуссии также приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, генеральный директор "Ростатома" Алексей Лихачев и председатель попечительского совета "Сколтеха" Виктор Вексельберг.
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игорь шувалов, россия, сколковский институт науки и технологий, валерий фальков, геннадий красников
Игорь Шувалов, Россия, Сколковский институт науки и технологий, Валерий Фальков, Геннадий Красников
Шувалов: "Сколтех" выступает "фронтиром" в отечественном образовании

Игорь Шувалов рассказал о роли "Сколтеха" на форуме "Фронтиры прогресса"

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий, объединяющий технологическое и гуманитарное направления, работает на переднем крае российского образования, подготавливая разносторонних специалистов, которые двигают вперед прогресс и технологическое развитие, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе научно-практического форума "Фронтиры прогресса", который проходит в "Сколтехе" (входит в ВЭБ.РФ).
"Сколтех" — это университет, который выступает таким фронтиром в отечественном образовании, воспитывая специалистов, которые двигают вперед прогресс и технологическое развитие. Мы видим, что в современном образовании между академическими и корпоративными программами возникает симбиоз, а фундаментальная подготовка в точных и естественных науках идет рука об руку с гуманитарным знанием", - сказал Шувалов, его слова процитировали в корпорации развития .
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 13:49
Шувалов отметил, что в конкуренции между российскими корпоративными и академическими программами появится новая возможность для того, чтобы личность завтрашнего дня была хорошо "экипирована" с точки зрения таких дисциплин как физика, химия, биология, математика. "Чтобы будущие выпускники пришли совершенно по-другому подготовленными к новым технологиям", пояснил он.
Участники пленарной сессии форума "Фронтиры прогресса" обсудили научно-технологическую повестку страны, глобальные и российские вызовы развития, необходимые условия для достижения технологической независимости и лидерства России по ключевым направлениям в ближайшие годы, а также основные инструменты как в сфере госполитики, так и в сфере бизнеса, способные это обеспечить.
Модератором сессии выступил помощник президента России Андрей Фурсин. В дискуссии также приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, генеральный директор "Ростатома" Алексей Лихачев и председатель попечительского совета "Сколтеха" Виктор Вексельберг.
Руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 19:42
 
Игорь ШуваловРоссияСколковский институт науки и технологийВалерий ФальковГеннадий Красников
 
 
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