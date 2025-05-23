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Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана - РИА Новости, 23.05.2025
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11:24 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/shojgu-2018608795.html
Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана
Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана - РИА Новости, 23.05.2025
Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет ряд... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:24:00+03:00
2025-05-23T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций ряда стран, в том числе КНДР и Ирана, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "28-29 мая на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу проведет двусторонние встречи с главами делегаций Индии, рядом стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в частности, запланированы встречи с высокими представителями Никарагуа, Вьетнама, КНДР, Таиланда, Ирана, ОАЭ, Алжира. Также запланирована беседа с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Как подчеркнули в пресс-службе, в ходе встречи высоких представителей эксперты высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсудят вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества. "Профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы. Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства", - отметили в пресс-службе аппарата Совбеза России. Тринадцатая встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдёт 27-29 мая 2025 года на площадке Национального Центра "Россия" в Москве. Уже подтвердили свое участие более 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.
https://ria.ru/20250321/shoygu-2006459937.html
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россия, москва, кндр (северная корея), сергей шойгу, милорад додик, политика
Россия, Москва, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Милорад Додик, Политика
Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана

Шойгу 28-29 мая проведет двусторонние встречи с коллегами из КНДР и Ирана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций ряда стран, в том числе КНДР и Ирана, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"28-29 мая на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу проведет двусторонние встречи с главами делегаций Индии, рядом стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, в частности, запланированы встречи с высокими представителями Никарагуа, Вьетнама, КНДР, Таиланда, Ирана, ОАЭ, Алжира. Также запланирована беседа с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Как подчеркнули в пресс-службе, в ходе встречи высоких представителей эксперты высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсудят вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества.
"Профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы. Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства", - отметили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
Тринадцатая встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдёт 27-29 мая 2025 года на площадке Национального Центра "Россия" в Москве. Уже подтвердили свое участие более 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.
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