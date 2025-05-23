Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана
Шойгу 28-29 мая проведет двусторонние встречи с коллегами из КНДР и Ирана
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций ряда стран, в том числе КНДР и Ирана, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"28-29 мая на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу проведет двусторонние встречи с главами делегаций Индии, рядом стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине
21 марта, 14:14
Как подчеркнули в пресс-службе, в ходе встречи высоких представителей эксперты высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсудят вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества.
"Профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы. Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства", - отметили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
Тринадцатая встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдёт 27-29 мая 2025 года на площадке Национального Центра "Россия" в Москве. Уже подтвердили свое участие более 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.