https://ria.ru/20250523/rzhd-2018600856.html

Белозеров рассказал о планах РЖД на 2025 год

Белозеров рассказал о планах РЖД на 2025 год - РИА Новости, 23.05.2025

Белозеров рассказал о планах РЖД на 2025 год

РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:43:00+03:00

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2025-05-23T10:43:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Такие планы он озвучил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале Белозеров говорил, что РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, затем - рост на 1% ежегодно. "Планируем в этом году выйти на цифру более 1 миллиарда 300 миллионов. При этом абсолютную цифру ставим перед собой задачу в следующем году превысить", - сказал Белозеров.

https://ria.ru/20250522/rzhd-2018422145.html

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экономика, россия, олег белозеров, михаил мишустин, ржд