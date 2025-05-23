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Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rogov-2018603463.html
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов - РИА Новости, 23.05.2025
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов
Приближение российских войск к границе с Днепропетровской областью Украины вызвало панику и страх в кругах украинских олигархов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:52:00+03:00
2025-05-23T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Приближение российских войск к границе с Днепропетровской областью Украины вызвало панику и страх в кругах украинских олигархов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "Приближение к границам Днепропетровской области вызвало панику и страх у основных украинских олигархов, типа (Виктора - ред.) Пинчука, (Геннадия - ред.) Боголюбова и массы других, кто начинал и разжигал войну в Донбассе в 2014 году и где у них находятся основные промышленные активы", - сказал Рогов. По его словам, выход российской армии к границам Днепропетровской области также станет колоссальным ударом для самого Владимира Зеленского, который является выходцем из этого региона. Рогов подчеркнул, что на отдельных участках линии фронта в ДНР максимальное приближение к Днепропетровской области уже составляет около полутора километров.
https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов

Рогов: приближение ВС РФ к Днепропетровской области вызвало панику у Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Приближение российских войск к границе с Днепропетровской областью Украины вызвало панику и страх в кругах украинских олигархов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
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"Приближение к границам Днепропетровской области вызвало панику и страх у основных украинских олигархов, типа (Виктора - ред.) Пинчука, (Геннадия - ред.) Боголюбова и массы других, кто начинал и разжигал войну в Донбассе в 2014 году и где у них находятся основные промышленные активы", - сказал Рогов.
По его словам, выход российской армии к границам Днепропетровской области также станет колоссальным ударом для самого Владимира Зеленского, который является выходцем из этого региона.
Рогов подчеркнул, что на отдельных участках линии фронта в ДНР максимальное приближение к Днепропетровской области уже составляет около полутора километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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