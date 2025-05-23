https://ria.ru/20250523/rogov-2018603463.html
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов - РИА Новости, 23.05.2025
Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов
Приближение российских войск к границе с Днепропетровской областью Украины вызвало панику и страх в кругах украинских олигархов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:52:00+03:00
2025-05-23T10:52:00+03:00
2025-05-23T10:52:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Приближение российских войск к границе с Днепропетровской областью Украины вызвало панику и страх в кругах украинских олигархов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "Приближение к границам Днепропетровской области вызвало панику и страх у основных украинских олигархов, типа (Виктора - ред.) Пинчука, (Геннадия - ред.) Боголюбова и массы других, кто начинал и разжигал войну в Донбассе в 2014 году и где у них находятся основные промышленные активы", - сказал Рогов. По его словам, выход российской армии к границам Днепропетровской области также станет колоссальным ударом для самого Владимира Зеленского, который является выходцем из этого региона. Рогов подчеркнул, что на отдельных участках линии фронта в ДНР максимальное приближение к Днепропетровской области уже составляет около полутора километров.
https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Рогов: взятие Богатыря в ДНР вызвало панику у украинских олигархов
Рогов: приближение ВС РФ к Днепропетровской области вызвало панику у Украины