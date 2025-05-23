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Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей военных - РИА Новости, 23.05.2025
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15:06 23.05.2025 (обновлено: 15:14 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018689008.html
Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей военных
Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей военных - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей военных
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на льготный приём в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:06:00+03:00
2025-05-23T15:14:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на льготный приём в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет детям военнослужащих, сотрудников органов власти (в которых предусмотрена военная служба), сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников ФСИН РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета в пределах отдельной квоты при успешном прохождении ими вступительных испытаний, а также на приём на подготовительных отделения вузов на обучение за счёт бюджета. Детям военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, либо удостоенных звания Героя РФ, или награждённых тремя Орденами Мужества, предоставляется право на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний (за исключением творческой или профессиональной направленности). -0-
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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей военных

Путин подписал закон, дающий право на льготный прием в вузы детей военнослужащих

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на льготный приём в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет детям военнослужащих, сотрудников органов власти (в которых предусмотрена военная служба), сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников ФСИН РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета в пределах отдельной квоты при успешном прохождении ими вступительных испытаний, а также на приём на подготовительных отделения вузов на обучение за счёт бюджета.
Детям военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, либо удостоенных звания Героя РФ, или награждённых тремя Орденами Мужества, предоставляется право на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний (за исключением творческой или профессиональной направленности). -0-
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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