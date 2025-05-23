https://ria.ru/20250523/putin-2018645978.html

Путин поприветствовал участников Невского экологического конгресса

Путин поприветствовал участников Невского экологического конгресса - РИА Новости, 23.05.2025

Путин поприветствовал участников Невского экологического конгресса

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XI Невского международного экологического конгресса, отметив общее стремление РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:41:00+03:00

2025-05-23T13:41:00+03:00

2025-05-23T13:41:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XI Невского международного экологического конгресса, отметив общее стремление международного сообщества к сохранению окружающей среды, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ходе дискуссий и "круглых столов", по словам Путина, политики, ученые и представители общественности обсудят глобальные экологические вопросы и способы совместного реагирования на изменения климата. "Приветствую вас в Санкт-Петербурге на XI Невском международном экологическом конгрессе... Девиз нынешнего Конгресса "Планета Земля: гармония человека и природы" отражает общее стремление международного сообщества к сохранению и восстановлению окружающей среды как важнейшей составляющей устойчивого развития – прежде всего за счёт соблюдения требований экологической безопасности, защиты особо охраняемых природных территорий, рационального использования природных ресурсов, построения экономики замкнутого цикла, запуска и выполнения соответствующих государственных программ", - говорится в телеграмме. Президент отметил и российский национальный проект "Экологическое благополучие", запущенный в этом году. Путин выразил уверенность, что предложения, выработанные на встрече, помогут в решении актуальных экологических проблем. "Желаю вам результативной работы, плодотворного общения и всего самого доброго", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html

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Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, владимир путин, общество