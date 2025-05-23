Путин поприветствовал участников Невского экологического конгресса
Путин отметил стремление международного сообщества к сохранению окружающей среды
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XI Невского международного экологического конгресса, отметив общее стремление международного сообщества к сохранению окружающей среды, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В ходе дискуссий и "круглых столов", по словам Путина, политики, ученые и представители общественности обсудят глобальные экологические вопросы и способы совместного реагирования на изменения климата.
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"Приветствую вас в Санкт-Петербурге на XI Невском международном экологическом конгрессе... Девиз нынешнего Конгресса "Планета Земля: гармония человека и природы" отражает общее стремление международного сообщества к сохранению и восстановлению окружающей среды как важнейшей составляющей устойчивого развития – прежде всего за счёт соблюдения требований экологической безопасности, защиты особо охраняемых природных территорий, рационального использования природных ресурсов, построения экономики замкнутого цикла, запуска и выполнения соответствующих государственных программ", - говорится в телеграмме.
Президент отметил и российский национальный проект "Экологическое благополучие", запущенный в этом году. Путин выразил уверенность, что предложения, выработанные на встрече, помогут в решении актуальных экологических проблем.
"Желаю вам результативной работы, плодотворного общения и всего самого доброго", - заключил глава государства.