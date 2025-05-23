https://ria.ru/20250523/pivo-2018567267.html

Пивовары рассказали, какие форматы российского пива выбирают в Китае

Пивовары рассказали, какие форматы российского пива выбирают в Китае - РИА Новости, 23.05.2025

Пивовары рассказали, какие форматы российского пива выбирают в Китае

Российское пиво пользуется высоким спросом в Китае, однако предпочтения местных потребителей различаются в зависимости от региона: на севере выбирают напиток в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:10:00+03:00

2025-05-23T03:10:00+03:00

2025-05-23T03:10:00+03:00

экономика

китай

россия

белоруссия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российское пиво пользуется высоким спросом в Китае, однако предпочтения местных потребителей различаются в зависимости от региона: на севере выбирают напиток в пластиковой упаковке объемом 1,2 литра, а в остальных частях страны - пенное в банках и стеклянных бутылках, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Объединенные пивоварни". "В Китае, преимущественно на севере, любят все, что связано с Россией. Это в том числе касается потребительских товаров и в особенности пива", - отмечают там. Компания не только увеличивает число брендов, представленных в Китае, но и варьирует упаковку продукции, учитывая особенности страны. "Российское пиво в ПЭТ-бутылках объема 1,2 литра популярно на севере страны - такая упаковка является выгодным предложением для китайского потребителя. Но наиболее популярные форматы упаковки в Китае - это банка и стеклянная бутылка", - описали в пресс-службе предпочтения потребителей. Сегодня перед компанией стоит задача наращивания дистрибуции и географии продаж, что повлечет за собой увеличение объемов экспорта. В частности, в КНР ее продукция уже представлена несколькими брендами. А кроме Поднебесной, российское пиво можно найти в Белоруссии, Казахстане, Монголии, Армении и Узбекистане.

https://ria.ru/20250422/pivo-2012638603.html

https://ria.ru/20250519/kitaj-2017748475.html

китай

россия

белоруссия

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экономика, китай, россия, белоруссия