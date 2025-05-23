https://ria.ru/20250523/oman-2018538235.html

В Оман — без визы. Правила отдыха на сказочном Востоке

В Оман — без визы. Правила отдыха на сказочном Востоке - РИА Новости, 23.05.2025

В Оман — без визы. Правила отдыха на сказочном Востоке

Путешествовать в этот султанат на юго-востоке Аравийского полуострова россиянам теперь проще: недавно заключили межгосударственное соглашение о взаимной отмене... РИА Новости, 23.05.2025

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествовать в этот султанат на юго-востоке Аравийского полуострова россиянам теперь проще: недавно заключили межгосударственное соглашение о взаимной отмене визового режима. Находиться в стране можно до 30 дней при каждом посещении, но не более 90 в течение года. Что посмотреть в Омане, во сколько обойдется отдых и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.Сила безвиза"Безвиз — самый мощный инструмент стимулирования спроса", — объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Эта мера позволит привлечь в Оман путешественников, настроенных на продолжительный отдых, например тех, кто планирует совместить пляжную и экскурсионную программы или комбинирует визит с посещением соседних стран.Раньше россияне могли проводить в султанате без визы не более 14 дней. Были и другие условия: обратный билет, подтвержденная бронь в отеле. Визу не разрешали продлять, находясь в стране, а за просроченное пребывание полагались большие штрафы, рассказали в Space Travel.Помимо безвиза, для направляющихся в Оман есть еще один важный плюс — прямой перелет. Несколько раз в неделю Oman Air за шесть часов доставляет пассажиров из Москвы в Маскат, сообщили в ITM group. Многие летают со стыковкой в Бахрейне, часто так дешевле.Колорит Ближнего ВостокаРасположенному на юго-востоке Аравийского полуострова государству есть что показать туристам. Здесь лучше всего сохранился местный колорит по сравнению с другими монархиями Ближнего Востока. Например, нет высотных зданий, в отличие от ОАЭ или Катара, отмечают в Space Travel. Не стоит рассчитывать и на мегашопинг.Тут активно поддерживают народные промыслы, а путешествовать можно по разным провинциям, изучая традиционный уклад, говорит Домостроева.Еще Оман — это прекрасные пляжи и красивые горы. И безопасность — по этому критерию страна стабильно входит в первую пятерку в мире.Для путешественников Оман открылся только в 1987-м. Местные жители носят традиционную одежду, они очень доброжелательны, но сервис небыстрый — как и везде на Ближнем Востоке.Турпоток в страну растет. Так, в ITM group зимой он увеличился на 40 процентов, в "Интуристе"— в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Отели и ценыБольшинство россиян выбирают раскрученные премиальные отели — Intercontinental, Mandarin Oriental, Jumeirah Muscat Bay, говорит Домостроева. Но Оману есть что предложить и в недорогом секторе, причем такие гостиницы будут примерно на четверть дешевле аналогичных в ОАЭ. Например, "четверки" Royal Tulip, Golden Tulip, Aloft.Сейчас недельный пляжный отдых с прямым перелетом, проживанием в "пятерке" с полупансионом обойдется в 320-350 тысяч на двоих, уточняет руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель."Оман — достаточно дорогое направление, — говорит она. — Здесь очень мало отелей на "все включено", поэтому нужно заложить в бюджет отпуска расходы на питание". В среднем ресторане ужин с напитками на двоих — около десяти тысяч рублей, подсчитали в Space Travel.Достопримечательности султанатаПобережье Омана омывают воды Индийского океана, что делает климат более комфортным даже в жаркие месяцы.Столица султаната — Маскат — построена вокруг бухты, вход в которую охраняют две крепости. Город славится восточным базаром, серебряными кинжалами (ханджар), медной посудой, лучшим в мире ладаном и тканями, рассказывают в Space Travel.Традиционные мечети соседствуют с современными деловыми кварталами. Мечеть султана Кабуса, построенная около четверти века назад, до 2006 года была самой большой в мире, вмещала шесть с половиной тысяч верующих. Один из минаретов поднимается над землей на 90 метров — и это самое высокое сооружение в стране. Туристов внутрь пускают.Оман — абсолютная монархия. Резиденцию султана (сейчас это Хейсам бен Тарик Аль Саид) — дворец Аль-Алам — построили 200 лет назад. Здесь принимают официальные делегации и глав государств. Туристов и местных жителей внутрь не пускают. Но можно сделать селфи на фоне здания с голубыми и золотистыми колоннами.По заказу султана построили главную концертную площадку страны — Королевский оперный театр. Там пели Пласидо Доминго и Андреа Бочелли. Рядом — ландшафтные сады, роскошные рестораны, арт-центр.Восточный базар Матрах — шумный, с лабиринтами улочек, многочисленными лавками и обязательным торгом. От жары спасает резная крыша. Именно здесь можно почувствовать восточный колорит и дух старого города.Горы, пустыня и оазисы"Ни одна страна Ближнего Востока не может похвастаться такой природой, как Оман", — утверждает Татьяна Цабель.Гора Джебель-Шамс высотой три тысячи метров — оманский Большой каньон. Здесь любуются видами и занимаются трекингом.Вади Шаб — красивейший оазис недалеко от Маската: живописные скалы, буйная растительность, каменистые тропы.В песчаной пустыне Рамлат-эль-Вахиба стометровые дюны в зависимости от освещения меняют цвет — от янтарного до оранжевого — и постоянно перемещаются. Туда туристов возят для знакомства с бытом бедуинов, есть кемпинги, где можно провести несколько дней.Колодец Бимма часто называют самым красивым карстовым озером мира. Говорят, что в этом месте упала звезда и образовала воронку.Пещере Аль-Хута, знаменитой причудливыми разноцветными сталактитами и сталагмитами, около 200 миллионов лет. Она — одна из крупнейших в мире, длина — четыре с половиной километра. Для туристов открыта лишь девятая часть.Почти без запретовОман — достаточно свободная страна, но нужно уважать традиции местных и одеваться скромнее: закрыть плечи, отказаться от коротких шортиков и юбок, отмечает Татьяна Цабель."На отельных пляжах все как обычно: купальники, на общественных — они же, но закрытые. В городе — обычный сити-стайл, плечи и колени у женщин должны быть опять же закрыты. Мини нельзя. Головной убор (платок) и полностью закрытая одежда — только для мечети", — объясняют в ITM group.Алкогольные напитки есть лишь в барах и ресторанах отелей, в магазинах спиртное не продают. Курить можно только в специально отведенных открытых местах, в помещениях запрещено.Еще нельзя снимать на видео, фотографировать местных жителей и громко разговаривать в общественных местах.

https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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