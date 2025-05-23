В Оман — без визы. Правила отдыха на сказочном Востоке
"Пакс": цена недельного отдыха в Омане в среднем составляет 320 тысяч рублей
© Getty Images / Tibi CreationsДевушка в городе Маскат, Оман
© Getty Images / Tibi Creations
Девушка в городе Маскат, Оман
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествовать в этот султанат на юго-востоке Аравийского полуострова россиянам теперь проще: недавно заключили межгосударственное соглашение о взаимной отмене визового режима. Находиться в стране можно до 30 дней при каждом посещении, но не более 90 в течение года. Что посмотреть в Омане, во сколько обойдется отдых и какие правила нужно соблюдать — в материале РИА Новости.
Сила безвиза
"Безвиз — самый мощный инструмент стимулирования спроса", — объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Эта мера позволит привлечь в Оман путешественников, настроенных на продолжительный отдых, например тех, кто планирует совместить пляжную и экскурсионную программы или комбинирует визит с посещением соседних стран.
© Getty Images / Emad aljumahСтолица Омана Маскат
© Getty Images / Emad aljumah
Столица Омана Маскат
Раньше россияне могли проводить в султанате без визы не более 14 дней. Были и другие условия: обратный билет, подтвержденная бронь в отеле. Визу не разрешали продлять, находясь в стране, а за просроченное пребывание полагались большие штрафы, рассказали в Space Travel.
© Getty Images / Emily_M_WilsonЖители с верблюдом
© Getty Images / Emily_M_Wilson
Жители с верблюдом
Помимо безвиза, для направляющихся в Оман есть еще один важный плюс — прямой перелет. Несколько раз в неделю Oman Air за шесть часов доставляет пассажиров из Москвы в Маскат, сообщили в ITM group. Многие летают со стыковкой в Бахрейне, часто так дешевле.
Колорит Ближнего Востока
Расположенному на юго-востоке Аравийского полуострова государству есть что показать туристам. Здесь лучше всего сохранился местный колорит по сравнению с другими монархиями Ближнего Востока. Например, нет высотных зданий, в отличие от ОАЭ или Катара, отмечают в Space Travel. Не стоит рассчитывать и на мегашопинг.
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiРынок в Маттрахе
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Рынок в Маттрахе
Тут активно поддерживают народные промыслы, а путешествовать можно по разным провинциям, изучая традиционный уклад, говорит Домостроева.
Еще Оман — это прекрасные пляжи и красивые горы. И безопасность — по этому критерию страна стабильно входит в первую пятерку в мире.
© Getty Images / Reji IttiachanМоре в Маскате
© Getty Images / Reji Ittiachan
Море в Маскате
Для путешественников Оман открылся только в 1987-м. Местные жители носят традиционную одежду, они очень доброжелательны, но сервис небыстрый — как и везде на Ближнем Востоке.
© Getty Images / Emad aljumahБазар в Маскате
© Getty Images / Emad aljumah
Базар в Маскате
Турпоток в страну растет. Так, в ITM group зимой он увеличился на 40 процентов, в "Интуристе"— в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отели и цены
Большинство россиян выбирают раскрученные премиальные отели — Intercontinental, Mandarin Oriental, Jumeirah Muscat Bay, говорит Домостроева. Но Оману есть что предложить и в недорогом секторе, причем такие гостиницы будут примерно на четверть дешевле аналогичных в ОАЭ. Например, "четверки" Royal Tulip, Golden Tulip, Aloft.
© Getty Images / 3yephotographyСтарый Маскат
© Getty Images / 3yephotography
Старый Маскат
Сейчас недельный пляжный отдых с прямым перелетом, проживанием в "пятерке" с полупансионом обойдется в 320-350 тысяч на двоих, уточняет руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.
© Getty Images / GOUPI CHRISTIAN/roberthardingПустыня Рамлат-эль-Вахиба
© Getty Images / GOUPI CHRISTIAN/robertharding
Пустыня Рамлат-эль-Вахиба
"Оман — достаточно дорогое направление, — говорит она. — Здесь очень мало отелей на "все включено", поэтому нужно заложить в бюджет отпуска расходы на питание". В среднем ресторане ужин с напитками на двоих — около десяти тысяч рублей, подсчитали в Space Travel.
Достопримечательности султаната
Побережье Омана омывают воды Индийского океана, что делает климат более комфортным даже в жаркие месяцы.
© Getty Images / Asim AliБазар в Маскате
© Getty Images / Asim Ali
Базар в Маскате
Столица султаната — Маскат — построена вокруг бухты, вход в которую охраняют две крепости. Город славится восточным базаром, серебряными кинжалами (ханджар), медной посудой, лучшим в мире ладаном и тканями, рассказывают в Space Travel.
© Getty Images / Pascal DelocheМечеть султана Кабуса
© Getty Images / Pascal Deloche
Мечеть султана Кабуса
Традиционные мечети соседствуют с современными деловыми кварталами. Мечеть султана Кабуса, построенная около четверти века назад, до 2006 года была самой большой в мире, вмещала шесть с половиной тысяч верующих. Один из минаретов поднимается над землей на 90 метров — и это самое высокое сооружение в стране. Туристов внутрь пускают.
© Getty Images / John ElkДворец Аль-Алам
© Getty Images / John Elk
Дворец Аль-Алам
Оман — абсолютная монархия. Резиденцию султана (сейчас это Хейсам бен Тарик Аль Саид) — дворец Аль-Алам — построили 200 лет назад. Здесь принимают официальные делегации и глав государств. Туристов и местных жителей внутрь не пускают. Но можно сделать селфи на фоне здания с голубыми и золотистыми колоннами.
© Getty Images / DOFКоролевский оперный театр
© Getty Images / DOF
Королевский оперный театр
По заказу султана построили главную концертную площадку страны — Королевский оперный театр. Там пели Пласидо Доминго и Андреа Бочелли. Рядом — ландшафтные сады, роскошные рестораны, арт-центр.
© Getty Images / Kirk FisherРынок Матрах
© Getty Images / Kirk Fisher
Рынок Матрах
Восточный базар Матрах — шумный, с лабиринтами улочек, многочисленными лавками и обязательным торгом. От жары спасает резная крыша. Именно здесь можно почувствовать восточный колорит и дух старого города.
Горы, пустыня и оазисы
"Ни одна страна Ближнего Востока не может похвастаться такой природой, как Оман", — утверждает Татьяна Цабель.
© Getty Images / heloviГора Джебель-Шамс
© Getty Images / helovi
Гора Джебель-Шамс
Гора Джебель-Шамс высотой три тысячи метров — оманский Большой каньон. Здесь любуются видами и занимаются трекингом.
Вади Шаб — красивейший оазис недалеко от Маската: живописные скалы, буйная растительность, каменистые тропы.
© Getty Images / Christopher Harriot / 500pxОазис Вади Шаб
© Getty Images / Christopher Harriot / 500px
Оазис Вади Шаб
В песчаной пустыне Рамлат-эль-Вахиба стометровые дюны в зависимости от освещения меняют цвет — от янтарного до оранжевого — и постоянно перемещаются. Туда туристов возят для знакомства с бытом бедуинов, есть кемпинги, где можно провести несколько дней.
© Getty Images / DavorLovincicКолодец Бимма
© Getty Images / DavorLovincic
Колодец Бимма
Колодец Бимма часто называют самым красивым карстовым озером мира. Говорят, что в этом месте упала звезда и образовала воронку.
© Getty Images / Asim AliПещера Аль-Хута
© Getty Images / Asim Ali
Пещера Аль-Хута
Пещере Аль-Хута, знаменитой причудливыми разноцветными сталактитами и сталагмитами, около 200 миллионов лет. Она — одна из крупнейших в мире, длина — четыре с половиной километра. Для туристов открыта лишь девятая часть.
Почти без запретов
Оман — достаточно свободная страна, но нужно уважать традиции местных и одеваться скромнее: закрыть плечи, отказаться от коротких шортиков и юбок, отмечает Татьяна Цабель.
© Getty Images / AscentXmediaДевушка в Омане
© Getty Images / AscentXmedia
Девушка в Омане
"На отельных пляжах все как обычно: купальники, на общественных — они же, но закрытые. В городе — обычный сити-стайл, плечи и колени у женщин должны быть опять же закрыты. Мини нельзя. Головной убор (платок) и полностью закрытая одежда — только для мечети", — объясняют в ITM group.
© Getty Images / Mayur KakadeПляж в Омане
© Getty Images / Mayur Kakade
Пляж в Омане
Алкогольные напитки есть лишь в барах и ресторанах отелей, в магазинах спиртное не продают. Курить можно только в специально отведенных открытых местах, в помещениях запрещено.
Еще нельзя снимать на видео, фотографировать местных жителей и громко разговаривать в общественных местах.