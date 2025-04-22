https://ria.ru/20250422/rossija-2012778690.html

Россия и Оман договорились об отмене визового режима

Россия и Оман договорились об отмене визового режима - РИА Новости, 22.04.2025

Россия и Оман договорились об отмене визового режима

Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:26:00+03:00

2025-04-22T16:26:00+03:00

2025-04-22T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.

https://ria.ru/20250422/ushakov-2012778122.html

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оман

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оман, москва, владимир путин, в мире