https://ria.ru/20250422/rossija-2012778690.html
Россия и Оман договорились об отмене визового режима
Россия и Оман договорились об отмене визового режима - РИА Новости, 22.04.2025
Россия и Оман договорились об отмене визового режима
Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:26:00+03:00
2025-04-22T16:26:00+03:00
2025-04-22T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
https://ria.ru/20250422/ushakov-2012778122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, москва, владимир путин, в мире
Россия, Оман, Москва, Владимир Путин, В мире
Россия и Оман договорились об отмене визового режима
Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима