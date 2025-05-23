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Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли - РИА Новости, 23.05.2025
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10:37 23.05.2025 (обновлено: 10:49 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/mishustin-2018599772.html
Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли
Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли - РИА Новости, 23.05.2025
Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через неделю планирует провести совещание по ситуации в угольной отрасли. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:37:00+03:00
2025-05-23T10:49:00+03:00
экономика
россия
кемерово
михаил мишустин
олег белозеров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через неделю планирует провести совещание по ситуации в угольной отрасли. На встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым глава правительства указал на важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий, в частности, в Восточном полигоне. "Вопрос очень важный, поскольку, скажем так, конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за, соответственно, приемлемые цены – это то, что будет так или иначе определять возможности, в том числе многих компаний. Я собираюсь проводить совещание по поручению руководителя государства через неделю, связанное как раз по вопросам ситуации в Кемерово и вообще по угольной отрасли", - сказал Мишустин. Премьер-министр попросил главу РЖД принять участие в обсуждении и подготовить предложения о мерах поддержки угольных предприятий при перевозке продукции.
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экономика, россия, кемерово, михаил мишустин, олег белозеров, ржд
Экономика, Россия, Кемерово, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, РЖД
Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли

Мишустин через неделю проведет совещание по ситуации в угольной отрасли

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи. 23 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи. 23 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи. 23 мая 2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через неделю планирует провести совещание по ситуации в угольной отрасли.
На встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым глава правительства указал на важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий, в частности, в Восточном полигоне.
"Вопрос очень важный, поскольку, скажем так, конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за, соответственно, приемлемые цены – это то, что будет так или иначе определять возможности, в том числе многих компаний. Я собираюсь проводить совещание по поручению руководителя государства через неделю, связанное как раз по вопросам ситуации в Кемерово и вообще по угольной отрасли", - сказал Мишустин.
Премьер-министр попросил главу РЖД принять участие в обсуждении и подготовить предложения о мерах поддержки угольных предприятий при перевозке продукции.
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ЭкономикаРоссияКемеровоМихаил МишустинОлег БелозеровРЖД
 
 
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