Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли
Мишустин через неделю проведет совещание по ситуации в угольной отрасли
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи. 23 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи. 23 мая 2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через неделю планирует провести совещание по ситуации в угольной отрасли.
На встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым глава правительства указал на важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий, в частности, в Восточном полигоне.
"Вопрос очень важный, поскольку, скажем так, конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за, соответственно, приемлемые цены – это то, что будет так или иначе определять возможности, в том числе многих компаний. Я собираюсь проводить совещание по поручению руководителя государства через неделю, связанное как раз по вопросам ситуации в Кемерово и вообще по угольной отрасли", - сказал Мишустин.
Премьер-министр попросил главу РЖД принять участие в обсуждении и подготовить предложения о мерах поддержки угольных предприятий при перевозке продукции.