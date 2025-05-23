https://ria.ru/20250523/mishustin-2018599772.html

Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли

Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли - РИА Новости, 23.05.2025

Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через неделю планирует провести совещание по ситуации в угольной отрасли. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:37:00+03:00

2025-05-23T10:37:00+03:00

2025-05-23T10:49:00+03:00

экономика

россия

кемерово

михаил мишустин

олег белозеров

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018602290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6483662a81aef3dcf9773649fc7dfc0.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через неделю планирует провести совещание по ситуации в угольной отрасли. На встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым глава правительства указал на важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий, в частности, в Восточном полигоне. "Вопрос очень важный, поскольку, скажем так, конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за, соответственно, приемлемые цены – это то, что будет так или иначе определять возможности, в том числе многих компаний. Я собираюсь проводить совещание по поручению руководителя государства через неделю, связанное как раз по вопросам ситуации в Кемерово и вообще по угольной отрасли", - сказал Мишустин. Премьер-министр попросил главу РЖД принять участие в обсуждении и подготовить предложения о мерах поддержки угольных предприятий при перевозке продукции.

https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, кемерово, михаил мишустин, олег белозеров, ржд