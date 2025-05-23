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Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение - РИА Новости, 23.05.2025
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16:08 23.05.2025 (обновлено: 16:15 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/minprosveschenie-2018714549.html
Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение
Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение - РИА Новости, 23.05.2025
Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение
На официальном интернет-портале правой информации опубликован проект Минпросвещения РФ по выставлению оценок за поведение в школах страны. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:08:00+03:00
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общество
россия
тульская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На официальном интернет-портале правой информации опубликован проект Минпросвещения РФ по выставлению оценок за поведение в школах страны. "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что проектом приказа конкретизируется полномочие общеобразовательной организации по выставлению оценок за поведение обучающихся. Ранее Минпросвещения России сообщило, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут с первого по восьмой классах. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.
https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html
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тульская область
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общество, россия, тульская область, луганская народная республика
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика
Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение

Опубликован проект Минпросвещения РФ по выставлению оценок за поведение в школах

© Fotolia / KzenonШкольники пишут тест
Школьники пишут тест - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Kzenon
Школьники пишут тест. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На официальном интернет-портале правой информации опубликован проект Минпросвещения РФ по выставлению оценок за поведение в школах страны.
«
"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.
В пояснительной записке уточняется, что проектом приказа конкретизируется полномочие общеобразовательной организации по выставлению оценок за поведение обучающихся.
Ранее Минпросвещения России сообщило, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут с первого по восьмой классах. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.
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