https://ria.ru/20250523/minprosveschenie-2018714549.html

Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение

Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение - РИА Новости, 23.05.2025

Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение

На официальном интернет-портале правой информации опубликован проект Минпросвещения РФ по выставлению оценок за поведение в школах страны. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:08:00+03:00

2025-05-23T16:08:00+03:00

2025-05-23T16:15:00+03:00

общество

россия

тульская область

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/32/981523286_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4943ee1b7ca41003db846a7b7b5286ea.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На официальном интернет-портале правой информации опубликован проект Минпросвещения РФ по выставлению оценок за поведение в школах страны. "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что проектом приказа конкретизируется полномочие общеобразовательной организации по выставлению оценок за поведение обучающихся. Ранее Минпросвещения России сообщило, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут с первого по восьмой классах. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.

https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html

россия

тульская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, тульская область, луганская народная республика