https://ria.ru/20250523/kadysheva-2018727315.html

"Ему даже этого жалко": сын Кадышевой попал в очередной скандал

"Ему даже этого жалко": сын Кадышевой попал в очередной скандал - РИА Новости, 23.05.2025

"Ему даже этого жалко": сын Кадышевой попал в очередной скандал

Григорий Костюк, единственный сын народной артистки Надежды Кадышевой, долгое время оставался в тени своей знаменитой матери. Однако в последние годы его имя... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:57:00+03:00

2025-05-23T18:57:00+03:00

2025-05-23T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Григорий Костюк, единственный сын народной артистки Надежды Кадышевой, долгое время оставался в тени своей знаменитой матери. Однако в последние годы его имя стало ассоциироваться не с музыкой, а с чередой громких скандалов: от обвинений в жестоком обращении с женщинами до откровенно циничного отношения к собственным родителям.Что мне родители? Они — мой капитал: Откровения бывшего директораЕще недавно Борис Горшков, экс-директор театра "Золотое кольцо" раскрыл шокирующие подробности воспитания Григория. По его словам, сын Кадышевой с юных лет воспринимал родителей исключительно как источник денег."Что мне родители? Вот когда наследство оставят — тогда да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет", — заявил как-то Григорий в разговоре с Горшковым.Роскошные машины, дорогие поездки, бесконечные подарки — Кадышева и её муж Александр Костюк баловали сына, не требуя от него ничего взамен. В результате Григорий вырос в убеждении, что мир обязан ему по умолчанию. Теперь же вскрылись новые ужасные подробности относительно золотого наследника Кадышевой. Оказывается, Григорий изменял всем своим женщинам, обманывал, снимал проституток и бил их, отказался от собственных детей и при этом воровал у собственной матери.Бросил жену с грудным ребенкомАнжелика Бирюкова, племянница заместителя мэра Москвы, вышла замуж за Григория Кадышева в 2011 году. Их свадьба прошла в музее-усадьбе "Архангельское", а в качестве тамады выступил Николай Басков. В 2015 году у пары родился сын Алексей, однако через два года брак распался. Расставание вряд ли можно назвать мирным — начались судебные разбирательства. Анжелика добилась лишения Григория родительских прав на их сына, так как он не исполнял свои обязанности. Он не платил алименты и не принимал участия в воспитании ребенка.Недавно Бирюкова рассказала в программе "Малахов" о подробностях своего развода. По ее словам, расставание произошло по инициативе Григория, который решил не уведомлять ее о своем намерении. Он подождал, пока Анжелика вышла на прогулку с их сыном, собрал все свои вещи и покинул дом, устроив ей тем самым настоящий сюрприз."Я тогда испытала невероятную бурю эмоций от того, что муж сбежал без объяснения причины, а я осталась с грудным ребенком одна", — делилась Бирюкова.Плати мне миллионПосле расставания Анжелика долгое время не общалась с Григорием Кадышевым. Однако вскоре ей всё же пришлось выйти с ним на связь, так как понадобилось его разрешение на выезд их сына за границу. Как рассказала Бирюкова, каждый раз, когда возникал вопрос о разрешении, Григорий требовал от неё значительные суммы денег."Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, то он вышел на связь, и каждый раз требовал от меня денежную сумму, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей", — рассказала бывшая супруга Кадышева.Эти события не стали единственными откровениями о Григории, которые были озвучены в эфире программы. Выяснилось, что он также прибегал к нечестным методам, подворовывая деньги у своей матери. Мужчина брал средства в театре "Золотое кольцо", оправдываясь тем, что организаторы не выплатили ему положенные суммы. При этом, по словам ведущих, основными тратами Григория являлись роскошные автомобили.Жалко этих денегВ отношениях с Габриеллой Мерман, своей второй супругой, у Григория Кадышева тоже не сложилось счастливого продолжения. В 2022 году у них родился сын Леонард, но спустя менее года Григорий подал на развод.В ходе судебных разбирательств он шокировал супругу, заявив, что у него нет детей в рамках этого брака. Габриелла поделилась в социальных сетях, что никогда не сталкивалась с такой безжалостностью и предательством. Она не может объяснить поведение Григория и смириться с ситуацией.Суд пока не вынес окончательного решения, а Кадышев с трудом выплачивает алименты в размере 15 тысяч рублей в месяц. Так что ожидать больших сумм от наследника Кадышевой не имеет смысла.Интересно, что Анжелика Бирюкова и Габриелла Мерман смогли поддержать друг друга в этом непростом процессе. Они решили нанять одного адвоката и постоянно общаются, делясь опытом и поддержкой.Он — маньякПодробности жизни с Кадышевым рассказала порталу StarHit Дарья Де Батс. По словам собеседницы издания, Григорий неоднократно занимал у нее деньги на различные нужды, включая закрытие долгов по зарплатам в театре, поездки за границу и приобретение подарков для матери. Дарья, зная его уже долгое время, решила помочь. Она давала средства наличными и без расписок, что соответственно делало невозможным юридическое взыскание.Тем не менее, ее попытки вернуть долг ни к чему не привели, и Григорий не торопился с ответом. Их общение завершилось на примечательной ноте. Сын Кадышевой пожелал Дарьи удачи и хорошего дня, подписав свое сообщение религиозной формулой."Удачи Тебе во Всем! Хорошего солнечного дня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа", — написал Григорий, поставив точку в отношениях с девушкой.Де Батс упомянула, что родители Григория в курсе его подхода в построении отношений и активно его поощряют, рекомендуя ему искать богатых невест. По её словам, она играла значительную роль в раскрутке театра и ансамбля Кадышева, а также помогала с организацией корпоративов, обеспечивая его успех и благополучие.Также Дарья раскрыла жуткие подробности про Григория, назвав его маньяком."В каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведет. Таскает за волосы, бьет. Он жесткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов. Так как я с детства в теме психиатрии, папа — врач-психиатр, сейчас вижу, что он — маньяк. Закомплексованный, с сорванной психикой. Есть такая наука, когда по почерку человека определяют его психологическое состояние. У него недоразвитый почерк. Как у школьника после трех классов. Я писала за Гришу интервью — в печатные СМИ, на видео! Он трех слов не мог связать, у меня есть все эти записи с попытками. Сама его интервьюировала, пыталась обезопасить от журналистов", — откровенно поделилась она.Пользователи в Сети пишут, что Григорий Костюк — типичный продукт "звездного воспитания": избалованный, циничный и уверенный в своей безнаказанности. Пока Надежда Кадышева продолжает выступать с аншлагами, её сын рискует остаться в истории не как артист, а как скандальный мажор, промотавший семейную репутацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, надежда кадышева, николай басков