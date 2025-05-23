https://ria.ru/20250523/indiya-2018566813.html

Глава "Рособоронэкспорта" опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии

Глава "Рособоронэкспорта" опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии - РИА Новости, 23.05.2025

Глава "Рособоронэкспорта" опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии

Контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400 выполняется согласно обязательствам, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T02:54:00+03:00

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индия

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нарендра моди

рособоронэкспорт

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400 выполняется согласно обязательствам, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии оружейной выставки "Милекс", которая пройдет в Минске. "Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон. Руководство Индии высоко оценило характеристики и возможности этих зенитных ракетных систем", — подчеркнул он. Таким образом Михеев опроверг сообщения некоторых СМИ, в частности украинских, о якобы срыве Россией поставок С-400 Индии. Соглашение заключили в октябре 2018 года, пять полковых комплектов обошлись Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил журналистам, что закупленные в России системы С-400, наряду с другими системами вооружения индийской армии, сыграли важную роль в ходе боевых действий против Пакистана.

https://ria.ru/20250519/supercam-2017757287.html

https://ria.ru/20250506/indiya-2015399603.html

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2025

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индия, россия, дели, александр михеев, нарендра моди, рособоронэкспорт, с-400 «триумф»