https://ria.ru/20250523/gruppa-2018739903.html

"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули"

"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули" - РИА Новости, 23.05.2025

"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули"

Группа "Ленинград" и певица Зоя выпустили песню о любви и ностальгии по 90-м годам "Жигули", сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. РИА Новости, 23.05.2025

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шоубиз

ленинград

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" и певица Зоя выпустили песню о любви и ностальгии по 90-м годам "Жигули", сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. "Все имеет начало и конец. Любые отношения, любые моды, любые времена заканчиваются. Все это понимают, но все равно так хочется оглянуться. Пусть на мгновение. Вернуться в прошлое, в те времена, когда огонь любви еще согревал душу... Наша песня об этом странном чувстве, которое возникает от легко узнаваемого запаха искусственной кожи салона пятой модели "Жигулей". И почему-то становится приятно грустно. Если говорить совсем серьезно, то в некотором роде эта песня о машине времени", - приводятся в сообщении слова лидера группы Сергея Шнурова. Как уточняется, поклонники группы с нетерпением ждали выхода песни. Видео с фрагментом нового трека собрало 800 тысяч просмотров в сети. Отмечается, что песня "Жигули" соединила глубинный и эмоциональный вокал Зои и фирменный стиль "Ленинграда" с острыми текстами и запоминающимися музыкальными мотивами. Трек "Жигули" доступен на всех музыкальных площадках.

https://ria.ru/20250523/pesnya-2018604580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, шнур (сергей шнуров)