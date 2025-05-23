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"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули" - РИА Новости, 23.05.2025
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Шоубиз
 
17:41 23.05.2025 (обновлено: 17:48 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gruppa-2018739903.html
"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули"
"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули" - РИА Новости, 23.05.2025
"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули"
Группа "Ленинград" и певица Зоя выпустили песню о любви и ностальгии по 90-м годам "Жигули", сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. РИА Новости, 23.05.2025
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шоубиз
ленинград
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" и певица Зоя выпустили песню о любви и ностальгии по 90-м годам "Жигули", сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. "Все имеет начало и конец. Любые отношения, любые моды, любые времена заканчиваются. Все это понимают, но все равно так хочется оглянуться. Пусть на мгновение. Вернуться в прошлое, в те времена, когда огонь любви еще согревал душу... Наша песня об этом странном чувстве, которое возникает от легко узнаваемого запаха искусственной кожи салона пятой модели "Жигулей". И почему-то становится приятно грустно. Если говорить совсем серьезно, то в некотором роде эта песня о машине времени", - приводятся в сообщении слова лидера группы Сергея Шнурова. Как уточняется, поклонники группы с нетерпением ждали выхода песни. Видео с фрагментом нового трека собрало 800 тысяч просмотров в сети. Отмечается, что песня "Жигули" соединила глубинный и эмоциональный вокал Зои и фирменный стиль "Ленинграда" с острыми текстами и запоминающимися музыкальными мотивами. Трек "Жигули" доступен на всех музыкальных площадках.
https://ria.ru/20250523/pesnya-2018604580.html
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ленинград, шнур (сергей шнуров)
Шоубиз, Ленинград, Шнур (Сергей Шнуров)
"Ленинград" и Зоя выпустили песню "Жигули"

Группа "Ленинград" и певица Зоя выпустили песню "Жигули"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа "Ленинград" и певица Зоя выпустили песню о любви и ностальгии по 90-м годам "Жигули", сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
"Все имеет начало и конец. Любые отношения, любые моды, любые времена заканчиваются. Все это понимают, но все равно так хочется оглянуться. Пусть на мгновение. Вернуться в прошлое, в те времена, когда огонь любви еще согревал душу... Наша песня об этом странном чувстве, которое возникает от легко узнаваемого запаха искусственной кожи салона пятой модели "Жигулей". И почему-то становится приятно грустно. Если говорить совсем серьезно, то в некотором роде эта песня о машине времени", - приводятся в сообщении слова лидера группы Сергея Шнурова.
Как уточняется, поклонники группы с нетерпением ждали выхода песни. Видео с фрагментом нового трека собрало 800 тысяч просмотров в сети. Отмечается, что песня "Жигули" соединила глубинный и эмоциональный вокал Зои и фирменный стиль "Ленинграда" с острыми текстами и запоминающимися музыкальными мотивами.
Трек "Жигули" доступен на всех музыкальных площадках.
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