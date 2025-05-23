"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен
BZ: Урсула фон дер Ляйен заслужила санкции за махинации с вакциной
© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении прессы, пишет журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бьекки.
"Если кого-то и следует наказать за "дестабилизирующую деятельность", так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?" — написал он.
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Как указал автор, фон дер Ляйен пользуется своей властью, чтобы блокировать доступ общественности к документам, выдающим ее махинации с вакцинами.
"Она блокирует материалы дела и доступ к документам. Она проводит силовую политику такой степени, что та едва совмещается с демократией", — написал он.
На прошлой неделе суд Евросоюза в Люксембурге объявил о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
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Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.