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"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен - РИА Новости, 23.05.2025
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02:04 23.05.2025 (обновлено: 09:53 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/germaniya-2018564686.html
"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен
"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен - РИА Новости, 23.05.2025
"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен
Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:04:00+03:00
2025-05-23T09:53:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении прессы, пишет журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бьекки."Если кого-то и следует наказать за "дестабилизирующую деятельность", так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?" — написал он.Как указал автор, фон дер Ляйен пользуется своей властью, чтобы блокировать доступ общественности к документам, выдающим ее махинации с вакцинами."Она блокирует материалы дела и доступ к документам. Она проводит силовую политику такой степени, что та едва совмещается с демократией", — написал он.На прошлой неделе суд Евросоюза в Люксембурге объявил о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
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в мире, германия, льеж, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Германия, Льеж, Урсула фон дер Ляйен, Альберт Бурла, Евросоюз, Еврокомиссия
"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен

BZ: Урсула фон дер Ляйен заслужила санкции за махинации с вакциной

© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении прессы, пишет журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бьекки.
"Если кого-то и следует наказать за "дестабилизирующую деятельность", так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?" — написал он.
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Как указал автор, фон дер Ляйен пользуется своей властью, чтобы блокировать доступ общественности к документам, выдающим ее махинации с вакцинами.
"Она блокирует материалы дела и доступ к документам. Она проводит силовую политику такой степени, что та едва совмещается с демократией", — написал он.
На прошлой неделе суд Евросоюза в Люксембурге объявил о своем решении по делу об СМС-переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии.
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Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
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