https://ria.ru/20250523/element-2018756843.html

Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии

Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии - РИА Новости, 23.05.2025

Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии

Россия должна рассматривать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) как элемент технологического развития своих армии и флота, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:41:00+03:00

2025-05-23T18:41:00+03:00

2025-05-23T18:41:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна рассматривать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) как элемент технологического развития своих армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России. При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках", - сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/putin-2018752619.html

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безопасность, россия, владимир путин