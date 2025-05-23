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Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии - РИА Новости, 23.05.2025
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18:41 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/element-2018756843.html
Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии
Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии - РИА Новости, 23.05.2025
Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии
Россия должна рассматривать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) как элемент технологического развития своих армии и флота, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:41:00+03:00
2025-05-23T18:41:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна рассматривать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) как элемент технологического развития своих армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России. При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках", - сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии

Путин назвал ВТС элементом технологического развития армии и флота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна рассматривать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) как элемент технологического развития своих армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России. При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках", - сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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