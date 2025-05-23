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В Марий Эл экс-главу стройкомпании будут судить за мошенничество
В Марий Эл экс-главу стройкомпании будут судить за мошенничество - РИА Новости, 23.05.2025
В Марий Эл экс-главу стройкомпании будут судить за мошенничество
Бывший руководитель строительной компании предстанет перед судом в Марий Эл по обвинению в мошенничестве на 5 миллионов рублей при возведении интерната для... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:12:00+03:00
2025-05-23T13:12:00+03:00
2025-05-23T13:12:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Бывший руководитель строительной компании предстанет перед судом в Марий Эл по обвинению в мошенничестве на 5 миллионов рублей при возведении интерната для сельской школы, сообщила прокуратура республики. По версии следствия, между муниципалитетом и подрядной организацией был заключен контракт на строительство интерната с пищеблоком для Юксарской средней школы. Однако при строительстве объекта подрядчик не выполнил часть работ, предусмотренных контрактом, и использовал значительно более дешевые строительные материалы. В результате таких действий администрации муниципального образования причинен ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Прокуратура заявила гражданский иск на сумму причиненного вреда. В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого и принадлежавшей ему компании наложен арест на сумму свыше 6 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, россия, республика марий эл
Происшествия, Жилье, Россия, Республика Марий Эл
В Марий Эл экс-главу стройкомпании будут судить за мошенничество
В Марий Эл экс-главу стройкомпании будут судить за мошенничество на 5 млн рублей