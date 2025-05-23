https://ria.ru/20250523/ekzamen-2018593461.html
Эксперты рассказали, как мошенники используют тему ЕГЭ
Эксперты рассказали, как мошенники используют тему ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025
Эксперты рассказали, как мошенники используют тему ЕГЭ
Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:04:00+03:00
2025-05-23T10:04:00+03:00
2025-05-23T10:48:00+03:00
общество
технологии
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с предложением первыми узнать результат и просят "зарегистрироваться на государственной платформе", выяснили эксперты компании ГК "Солар" в сотрудничестве с Минпросвещения. "Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, - зарегистрироваться на некой "государственной платформе" или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях", - сказано в сообщении. Как объяснили в ГК "Солар", в случае с ЕГЭ злоумышленники пользуются наивностью и стрессом учащихся - это приводит к печальным последствиям. В компании напомнили о другом способе обмана школьников в период экзаменов - продажа "готовых вариантов" экзаменационных билетов для ЕГЭ. Цена на них может зависеть от предмета и варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от того, насколько реалистичным кажется предложение и насколько его распространитель уверяет в своей "достоверности". "Все предложения, связанные с покупкой ответов на ЕГЭ, являются мошенничеством. Это связано с тем, что организаторы ЕГЭ прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности экзаменационных материалов, и вероятность утечек сводится к нулю. Экзамены можно пересдать, а вернуть потерянные деньги или аккаунты от соцсетей будет сложнее", - сказали эксперты. Специалисты рекомендуют не предоставлять личную информацию незнакомым людям. В том числе не стоит переходить по подозрительным ссылкам - это может привести к автоматической загрузке вредоносных приложений, отслеживающих действия пользователей. Не надо предоставлять личную информацию незнакомым людям, в том числе это касается кодов из СМС. Если собеседник начинает давить или угрожать, нужно бросить трубку, перезвонить родителям, в школу или в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017440184.html
https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Технологии, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Эксперты рассказали, как мошенники используют тему ЕГЭ
Мошенники крадут аккаунты россиян, предлагая быстрее узнать результаты ЕГЭ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с предложением первыми узнать результат и просят "зарегистрироваться на государственной платформе", выяснили эксперты компании ГК "Солар" в сотрудничестве с Минпросвещения.
"Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, - зарегистрироваться на некой "государственной платформе" или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях", - сказано в сообщении.
Как объяснили в ГК "Солар", в случае с ЕГЭ злоумышленники пользуются наивностью и стрессом учащихся - это приводит к печальным последствиям.
В компании напомнили о другом способе обмана школьников в период экзаменов - продажа "готовых вариантов" экзаменационных билетов для ЕГЭ. Цена на них может зависеть от предмета и варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от того, насколько реалистичным кажется предложение и насколько его распространитель уверяет в своей "достоверности".
"Все предложения, связанные с покупкой ответов на ЕГЭ, являются мошенничеством. Это связано с тем, что организаторы ЕГЭ прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности экзаменационных материалов, и вероятность утечек сводится к нулю. Экзамены можно пересдать, а вернуть потерянные деньги или аккаунты от соцсетей будет сложнее", - сказали эксперты.
Специалисты рекомендуют не предоставлять личную информацию незнакомым людям. В том числе не стоит переходить по подозрительным ссылкам - это может привести к автоматической загрузке вредоносных приложений, отслеживающих действия пользователей. Не надо предоставлять личную информацию незнакомым людям, в том числе это касается кодов из СМС. Если собеседник начинает давить или угрожать, нужно бросить трубку, перезвонить родителям, в школу или в правоохранительные органы.