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Сумма экосбора в России достигла почти 20 миллиардов рублей в 2025 году - РИА Новости, 23.05.2025
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11:11 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ekosbor-2018606167.html
Сумма экосбора в России достигла почти 20 миллиардов рублей в 2025 году
Сумма экосбора в России достигла почти 20 миллиардов рублей в 2025 году - РИА Новости, 23.05.2025
Сумма экосбора в России достигла почти 20 миллиардов рублей в 2025 году
Сумма экологического сбора в 2025 году в России составила 19,7 миллиарда рублей, это в 2,8 раза больше, чем планировалось, сообщила руководитель... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:11:00+03:00
2025-05-23T11:11:00+03:00
россия
москва
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сумма экологического сбора в 2025 году в России составила 19,7 миллиарда рублей, это в 2,8 раза больше, чем планировалось, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Заявление прозвучало в ходе XI Невского международного экологического конгресса. Глава ведомства добавила, что в текущем году прогнозировалась сумма в размере 7 миллиардов с учетом того, что экосбор взимается за товары и упаковку, выпущенные за два предыдущих года. При этом в прошлом году фактическая сумма составила 3,77 миллиарда рублей. Радионова отметила, что есть объективная и субъективная причины увеличения экологического сбора. "Объективная – это начало функционирования новой, более прозрачной системы расширенной ответственности производителей, которая позволила бизнесу более обстоятельно подойти к исполнению РОП. И субъективная — это огромная системная работа по профилактике, которая проводилась службой в течение всего года", — сказала Радионова, ее слова привели в пресс-службе Росприроднадзора. Она подчеркнула, что специалисты ведомства информируют компании через сайт, проводят обучающие вебинары и семинары с разъяснением требований законодательства в сфере экологии. "Кроме того, в рамках проверки отчетности в 2024 году мы направили почти 39 тысяч требований, предостережений и актов контроля, еще более 2 тысяч документов разослано с начала года", — добавила Радионова. Она также сообщила, что с августа прошлого года возбуждено около 2,3 тысячи административных дел в отношении производителей и импортеров товаров-нарушителей. "Введенная с прошлого года возможность привлечения к административной ответственности также повысила дисциплинированность субъектов РОП. В настоящее время Росприроднадзор продолжает как профилактическую, так и претензионную работу в рамках отчетной кампании", — подчеркнула Радионова. Налаженное межведомственное взаимодействие Росприроднадзора с другими ведомствами также положительно повлияло на собираемость "экологического платежа". В частности, служба взяла на вооружение данные Федеральной таможенной службы и Центра развития перспективных технологий. Кроме того, новые технологии, включая искусственный интеллект, тоже способствовали оптимизации процессов организации и проведения данной работы. Среди регионов абсолютным лидером по экосбору стала Москва. Здесь собранная сумма составила более 12 миллиардов рублей. В топ-10 также вошли Московская, Рязанская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, Ленинградская и Тульская области. Также среди десяти регионов с наиболее высоким показателем — республики Башкортостан, Татарстан и Липецкая область.
https://ria.ru/20250515/rosprirodnadzor-2017096762.html
https://ria.ru/20250227/rosprirodnadzor-2001847822.html
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россия, москва, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Москва, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Сумма экосбора в России достигла почти 20 миллиардов рублей в 2025 году

Сумма экосбора в России достигла почти 20 миллиардов рублей в этом году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сумма экологического сбора в 2025 году в России составила 19,7 миллиарда рублей, это в 2,8 раза больше, чем планировалось, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Заявление прозвучало в ходе XI Невского международного экологического конгресса.
Глава ведомства добавила, что в текущем году прогнозировалась сумма в размере 7 миллиардов с учетом того, что экосбор взимается за товары и упаковку, выпущенные за два предыдущих года. При этом в прошлом году фактическая сумма составила 3,77 миллиарда рублей.
Радионова отметила, что есть объективная и субъективная причины увеличения экологического сбора.
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"Объективная – это начало функционирования новой, более прозрачной системы расширенной ответственности производителей, которая позволила бизнесу более обстоятельно подойти к исполнению РОП. И субъективная — это огромная системная работа по профилактике, которая проводилась службой в течение всего года", — сказала Радионова, ее слова привели в пресс-службе Росприроднадзора.
Она подчеркнула, что специалисты ведомства информируют компании через сайт, проводят обучающие вебинары и семинары с разъяснением требований законодательства в сфере экологии.
"Кроме того, в рамках проверки отчетности в 2024 году мы направили почти 39 тысяч требований, предостережений и актов контроля, еще более 2 тысяч документов разослано с начала года", — добавила Радионова.
Она также сообщила, что с августа прошлого года возбуждено около 2,3 тысячи административных дел в отношении производителей и импортеров товаров-нарушителей.
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"Введенная с прошлого года возможность привлечения к административной ответственности также повысила дисциплинированность субъектов РОП. В настоящее время Росприроднадзор продолжает как профилактическую, так и претензионную работу в рамках отчетной кампании", — подчеркнула Радионова.
Налаженное межведомственное взаимодействие Росприроднадзора с другими ведомствами также положительно повлияло на собираемость "экологического платежа". В частности, служба взяла на вооружение данные Федеральной таможенной службы и Центра развития перспективных технологий. Кроме того, новые технологии, включая искусственный интеллект, тоже способствовали оптимизации процессов организации и проведения данной работы.
Среди регионов абсолютным лидером по экосбору стала Москва. Здесь собранная сумма составила более 12 миллиардов рублей. В топ-10 также вошли Московская, Рязанская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, Ленинградская и Тульская области. Также среди десяти регионов с наиболее высоким показателем — республики Башкортостан, Татарстан и Липецкая область.
 
РоссияМоскваСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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