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При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек

При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2025

При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек

Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:40:00+03:00

2025-05-23T07:40:00+03:00

2025-05-23T07:40:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

жирновский район

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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Накануне ночью на региональной дороге в Жирновском районе "Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. "В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20250521/prigovor-2018289870.html

волгоград

волгоградская область

жирновский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, жирновский район