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При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2025
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07:40 23.05.2025
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При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек
При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2025
При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек
Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:40:00+03:00
2025-05-23T07:40:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
жирновский район
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Накануне ночью на региональной дороге в Жирновском районе "Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. "В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.
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волгоград
волгоградская область
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происшествия, волгоград, волгоградская область, жирновский район
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Жирновский район
При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек

МВД: при столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек

© ГУ МВД России по Волгоградской областиПод Волгоградом в ДТП столкнулись три автомобиля, пять человек погибло
Под Волгоградом в ДТП столкнулись три автомобиля, пять человек погибло - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Под Волгоградом в ДТП столкнулись три автомобиля, пять человек погибло. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Накануне ночью на региональной дороге в Жирновском районе "Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями.
"В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.
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