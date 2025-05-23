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При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек
При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2025
При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек
Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:40:00+03:00
2025-05-23T07:40:00+03:00
2025-05-23T07:40:00+03:00
происшествия
волгоград
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жирновский район
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на дороге в Волгоградской области, в результате ДТП погибли пять человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Накануне ночью на региональной дороге в Жирновском районе "Лада Калина" выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. "В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018289870.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, жирновский район
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Жирновский район
При столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек
МВД: при столкновении трех машин под Волгоградом погибли пять человек