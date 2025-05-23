https://ria.ru/20250523/dokument-2018686971.html

Путин подписал закон о регулировании приема в вузы на платное обучение

Путин подписал закон о регулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 23.05.2025

Путин подписал закон о регулировании приема в вузы на платное обучение

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:02:00+03:00

2025-05-23T15:02:00+03:00

2025-05-23T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.Кроме того, кабмин будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250522/vuz-2018525290.html

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общество, россия, владимир путин, образование, социальный навигатор, сн_образование