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В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018575322.html
В Воронежской области уничтожили беспилотник
В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.05.2025
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Силами ПВО в Воронежской области был уничтожен беспилотник, также в регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:55:00+03:00
2025-05-23T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силами ПВО в Воронежской области был уничтожен беспилотник, также в регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018566444.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили беспилотник

Гусев: силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силами ПВО в Воронежской области был уничтожен беспилотник, также в регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
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ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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