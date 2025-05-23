https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018575322.html
В Воронежской области уничтожили беспилотник
В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 23.05.2025
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Силами ПВО в Воронежской области был уничтожен беспилотник, также в регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:55:00+03:00
2025-05-23T06:55:00+03:00
2025-05-23T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силами ПВО в Воронежской области был уничтожен беспилотник, также в регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018566444.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Гусев: силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области