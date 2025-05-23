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В Минске задержали мужчину, обвиняемого в похищении дочери - РИА Новости, 23.05.2025
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21:31 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/belorussiya-2018780855.html
В Минске задержали мужчину, обвиняемого в похищении дочери
В Минске задержали мужчину, обвиняемого в похищении дочери - РИА Новости, 23.05.2025
В Минске задержали мужчину, обвиняемого в похищении дочери
МВД РФ и Белоруссии задержали в аэропорту в Минске мужчину, находящегося несколько лет в розыске за похищение общей дочери у матери, сообщил глава МВД РФ... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:31:00+03:00
2025-05-23T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МВД РФ и Белоруссии задержали в аэропорту в Минске мужчину, находящегося несколько лет в розыске за похищение общей дочери у матери, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Буквально вчера в Минске задержали гражданина, который находился в розыске насколько лет. После развода похитил общую дочку, вывез её за пределы Российской Федерации. Мы его разыскивали, девочку разыскивали. Вот вчера наши белорусские коллеги в аэропорту в Минске этого гражданина задержали, с девочкой все в порядке, вернется к маме", - сказал Колокольцев во время пресс-подхода по итогам заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). По её словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы. Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Республики Беларусь, которые нашли и задержали мужчину. Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, заключила Волк.
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россия, минск, белоруссия, владимир колокольцев, ирина волк, в мире
Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, В мире
В Минске задержали мужчину, обвиняемого в похищении дочери

В Минске задержали мужчину, находившегося в розыске за похищение дочери

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МВД РФ и Белоруссии задержали в аэропорту в Минске мужчину, находящегося несколько лет в розыске за похищение общей дочери у матери, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Буквально вчера в Минске задержали гражданина, который находился в розыске насколько лет. После развода похитил общую дочку, вывез её за пределы Российской Федерации. Мы его разыскивали, девочку разыскивали. Вот вчера наши белорусские коллеги в аэропорту в Минске этого гражданина задержали, с девочкой все в порядке, вернется к маме", - сказал Колокольцев во время пресс-подхода по итогам заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.
Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
По её словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы.
Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Республики Беларусь, которые нашли и задержали мужчину.
Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, заключила Волк.
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